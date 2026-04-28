Tres años metido sin luz solar: El infierno de un anestesiólogo tras cirugía a hijo de funcionario chavista

28 abr. 2026 - 20:15 hrs.

Al médico anestesiólogo José Alberto Villegas Hernández lo consideran un “preso político del chavismo”, un “rehén” del presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela.

El especialista lleva tres años detenido por la investigación abierta tras un procedimiento estético que realizó al hijo de Elvis Amoroso, alto funcionario del régimen venezolano que la oposición vincula con fraudes electorales. Villegas atendió a “El Duke”, hijo de Amoroso, para un tratamiento capilar. Hoy cumple más de tres años en un calabozo de la Policía Científica (Cicpc) donde la familia asegura que “se encuentra hacinado en un espacio de dos metros cuadrados”.

El anestesiólogo “no ha visto la luz del sol desde 2023. Duerme en el piso sobre una colchoneta y tiene un hueco donde hace sus necesidades”, afirma Liliana Arguinzones, vocera de la familia, a El Nacional. Arguinzones señala con preocupación que a Villegas “le han dado crisis de ansiedad, de nervios. Muchas veces ha dicho que quiere morir”.

Qué pasó con el anestesiólogo y el hijo del presidente del CNE

En abril de 2023, Villegas realizó un trasplante de cabello al cantante Jesús Hidrobo, conocido como “El Duke”. Tras administrarle una anestesia local, el paciente convulsionó. El médico logró estabilizarlo y lo trasladó al Hospital de Clínicas. Hidrobo entró en coma.

En junio de ese año, el entonces fiscal Tarek William Saab comunicó la detención de Villegas y de su colega Eileen Yépez, acusados de “intrusismo” y de causarle un “grave daño” al hijo de Amoroso. Saab señaló que Villegas incurrió en “mala praxis” y lo acusó de haber trasladado al paciente a otro centro “inexplicablemente una hora y media después” de que presentó la convulsión. Yépez hoy se encuentra en arresto domiciliario.

Cómo está “El Duke” hoy

Al salir del coma y recibir el alta médica, “El Duke” se sometió a un proceso de rehabilitación física y otras terapias, según El Pitazo. El 27 de marzo de este año reapareció en Instagram con una fotografía en el Parque Nacional Canaima y un mensaje en el que resaltó su “grandioso milagroso” proceso de recuperación. En las semanas siguientes compartió videos de la procesión del Nazareno de San Pablo, imágenes en Galipán y fotografías disfrutando de Caracas.

La familia exige su liberación

La familia solicita una medida cautelar para Villegas, quien además padece un cólico hepático. “Toda su familia está presa con él y es injusto. Sus padres quedaron totalmente arruinados”, dice Arguinzones a El Nacional.

En redes sociales, varios usuarios y médicos solicitan “Justicia para Dr. Beto”. El cirujano Héctor Luna expresó: “Villegas hizo lo correcto y su paciente está vivo gracias a sus conocimientos y atención, merece la libertad”.

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