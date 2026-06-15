Debut de España y Uruguay: Partidos del lunes 15 de junio del Mundial 2026 con horarios en Chile y datos clave

15 jun. 2026 - 07:01 hrs.

El lunes 15 de junio trae una jornada cargada de nombres grandes en el Mundial 2026. El debut de España y el estreno del Grupo H, con Uruguay en acción, son los platos principales de un día que también tiene a Bélgica y Egipto como protagonistas. Aquí los horarios en Chile, las sedes y los datos clave.

España vs. Cabo Verde — Grupo H

12:00 horas de Chile — Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia

Transmite: DSports y Paramount+

La vigente campeona de Europa abre su camino mundialista al mediodía en Chile. España, con Lamine Yamal y Pedri como grandes figuras, debuta ante Cabo Verde, una de las cuatro selecciones que llega por primera vez a una Copa del Mundo. Para la Roja es un partido de rodaje y de sentar las bases de lo que será el torneo. El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con su espectacular techo retráctil en forma de iris, será la sede de los dos primeros partidos del conjunto de Luis de la Fuente.

Bélgica vs. Egipto — Grupo G

15:00 horas de Chile — Lumen Field, Seattle, Washington

Transmite: Chilevisión, DSports y Paramount+

El partido de la tarde tiene el morbo de Mohamed Salah como protagonista. El delantero del Liverpool, en el mejor momento de su carrera, llega al Mundial con Egipto buscando el resultado histórico que nunca ha conseguido: superar la fase de grupos. Bélgica, en proceso de renovación generacional tras el ocaso de su "Generación Dorada", llega con un equipo más joven y dinámico. El Grupo G también incluye a Irán y Nueva Zelanda.

Arabia Saudita vs. Uruguay — Grupo H

18:00 horas de Chile — Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida

Transmite: Chilevisión, DSports, Paramount+ y Disney+

El segundo partido del Grupo H abre una incógnita táctica enorme. Arabia Saudita llega al torneo con el recuerdo vivo de su victoria ante Argentina en Qatar 2022, una de las mayores sorpresas de la historia reciente de los Mundiales. Uruguay, bajo las órdenes de Marcelo Bielsa, es bicampeón del mundo y llega con hambre de reivindicarse en el torneo grande. Un duelo de estilos donde el resultado puede dar pistas de cómo se desarrollará el grupo más competitivo de la primera semana.

Irán vs. Nueva Zelanda — Grupo G

21:00 horas de Chile — SoFi Stadium, Inglewood, Los Ángeles

Transmite: DSports y Paramount+

El cierre de la jornada del lunes se juega en el estadio más caro del mundo. Irán, que llega a su tercer Mundial consecutivo, enfrenta a Nueva Zelanda en su debut en la Copa del Mundo. Los neozelandeses clasificaron a través del repechaje intercontinental y son los claros debutantes del Grupo G, que también incluye a Bélgica y Egipto. Para Irán, los tres puntos en este partido son casi una obligación si quiere soñar con la siguiente ronda.

Dónde ver el Mundial 2026 en Chile

El Mundial 2026 se puede seguir en Chile por cuatro vías. Chilevisión es el único canal de televisión abierta y gratuita con derechos del torneo. Para ver los 104 partidos completos, la opción es DSports y DSports 2 (DirecTV), disponibles en televisión satelital o mediante la aplicación DGO. En streaming, Paramount+ ofrece también la totalidad de los partidos. Finalmente, Disney+ Plan Premium transmitirá 30 partidos seleccionados, incluyendo ambas semifinales y la gran final del 19 de julio.

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