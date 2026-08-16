Colombia bajo emergencia: A una semana del terremoto, continúa la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros
16 ag. 2026 - 22:18 hrs.
A una semana del terremoto que azotó Colombia, un equipo de Meganoticias recorrió Cali y la zona cero. Destrucción, rescates, historias de sobrevivientes y familias que buscan reconstruirse.
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