Comisario PDI intervino para defender a mujer, fue atacado por un gendarme y terminó detenido tras dispararle

14 ag. 2026 - 10:10 hrs.

¿Qué pasó?

Un comisario de la Policía de Investigaciones (PDI) que se encontraba de franco en Valparaíso terminó detenido y deberá enfrentar este viernes un control de detención por lesiones graves, luego de disparar contra un funcionario de Gendarmería que, según los antecedentes del procedimiento, habría intentado atacarlo con una piedra después de que el detective interviniera para defender a una mujer.

El episodio ocurrió durante la tarde en el sector de Playa Ancha, mientras el comisario Jorge Cádiz Cádiz, funcionario de la Brigada de Homicidios Metropolitana (BHMET), se encontraba en la Región de Valparaíso visitando a familiares y haciendo uso de su tiempo libre.

Según antecedentes conocidos por Mega Investiga, Cádiz caminaba por la costanera de Playa Carvallo, a la altura de la plaza Rubén Darío, cuando se encontró con una pareja que mantenía una discusión.

El funcionario habría advertido que el enfrentamiento aumentaba de intensidad y que la mujer estaba siendo agredida, por lo que decidió intervenir.

El ataque contra el detective

De acuerdo con los antecedentes del caso, el comisario se interpuso para defender a la mujer y se identificó expresamente como funcionario de la PDI.

El hombre involucrado en la discusión, identificado como Mario Cristóbal Espinoza Flores, habría respondido que no le tenía miedo y comenzó a forcejear con el detective.

La situación escaló rápidamente

Según el reporte del procedimiento, Espinoza le propinó un cabezazo al comisario y posteriormente tomó una piedra con la que habría intentado golpearlo en la cabeza.

Frente a esa situación, Cádiz retrocedió y utilizó su arma de servicio. Realizó un disparo que impactó al hombre en el muslo derecho.

Uno de los elementos relevantes para determinar las circunstancias en que actuó el policía será precisamente la secuencia previa al disparo: de acuerdo con estos antecedentes, el detective no participaba originalmente de la discusión, sino que intervino al advertir la agresión contra la mujer, se identificó como policía y posteriormente fue atacado.

Prestó auxilio después del disparo

Tras utilizar su arma, el propio comisario dio cuenta de lo ocurrido a su jefatura y prestó auxilio al hombre herido, solicitando asistencia médica.

Espinoza fue trasladado hasta el Hospital Carlos Van Buren, donde quedó en observación a la espera de ingresar a pabellón. De acuerdo con la información preliminar, presenta una herida transfixiante en el muslo derecho.

El fiscal de turno, una vez informado de los antecedentes, instruyó la detención de ambos involucrados.

El comisario Cádiz fue trasladado hasta la Primera Comisaría Sur de Carabineros de Playa Ancha y deberá pasar durante esta jornada a control de detención por el delito de lesiones graves.

El hombre herido es funcionario de Gendarmería

El procedimiento tuvo posteriormente un giro: al verificar la identidad y antecedentes del hombre herido se estableció que también pertenece a una institución uniformada.

Mario Cristóbal Espinoza Flores es cabo de Gendarmería de Chile y pertenece a la dotación del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Valparaíso.

A ello se suma otro antecedente detectado durante el procedimiento. La mujer que se encontraba junto al gendarme, identificada como Franchesca Penelope Cabrera Peña, mantenía una orden de aprehensión vigente por una causa de microtráfico de drogas, correspondiente al artículo 4° de la Ley 20.000.

De esta manera, un episodio que comenzó con la intervención de un detective de franco ante una presunta agresión contra una mujer terminó con un funcionario de Gendarmería herido de bala y un comisario de la PDI detenido.

La actuación del comisario bajo la lupa

El caso deberá ser ahora revisado por el tribunal, particularmente para establecer las circunstancias que rodearon el uso del arma y si la actuación del detective se encontraba amparada por las normas sobre legítima defensa y aquellas aplicables a funcionarios policiales.

La secuencia descrita en los antecedentes policiales será central en esa discusión: Cádiz se encontraba de franco; intervino ante una agresión que presuntamente estaba sufriendo una mujer; se identificó como funcionario policial; habría recibido un cabezazo; posteriormente el otro involucrado tomó una piedra e intentó golpearlo en la cabeza; el detective retrocedió y efectuó un único disparo hacia una de sus extremidades.

Además, inmediatamente después del disparo, informó de lo ocurrido a su institución y solicitó asistencia médica para el herido.

Será la justicia la que deberá determinar ahora si, frente a esas circunstancias, existió responsabilidad penal del detective o si su actuación estuvo justificada ante el riesgo que enfrentaba.

El control de detención permitirá conocer también el criterio del Ministerio Público para haber dispuesto que el comisario permaneciera detenido y fuera presentado ante un tribunal por lesiones graves, pese a las circunstancias consignadas en los antecedentes iniciales del procedimiento.