"Me pidió dos años volver con él y yo no quise": Coté López responde a quienes la acusan de querer reconquistar a Luis Jiménez

14 ag. 2026 - 10:49 hrs.

El viaje de Coté López a Catar generó una ola de comentarios en redes sociales, principalmente debido a que su exesposo, Luis Jiménez, actualmente se encuentra radicado en Medio Oriente junto a su pareja, Gala Caldirola.

Ante las especulaciones que apuntaban a que la empresaria habría viajado con la intención de recuperar su matrimonio o incluso incomodar a la española, López decidió responder directamente a quienes cuestionaron su estadía en el país.

“Mi gente, saben que me tienen chata con el temita de que vengo a quitarle a Luis a la Gala o que sigo enamorada de él”, manifestó, dejando clara su molestia frente a las versiones que comenzaron a circular.

El motivo de su viaje a Catar

Coté López explicó que su principal razón para trasladarse hasta Medio Oriente fue acompañar a su hijo menor, Jesús, quien decidió pasar una temporada junto a su padre.

Según relató, inicialmente el menor se habría arrepentido de quedarse, pero finalmente se adaptó a la situación y optó por permanecer junto al exfutbolista: “Vine a dejar a Jesús, quien al llegar se arrepintió, pero ahora ya se acostumbró y se quedará”, contó la empresaria.

Además, aseguró que su presencia en Catar estuvo relacionada exclusivamente con su hijo y adelantó que continuará viajando para poder verlo: “Me quedé unos días solo por mi hijo y vendré todos los meses para ver a mi bebé”, afirmó.

“Si no quise en ese momento, menos voy a querer ahora”

Frente a quienes insisten en una eventual reconciliación con Luis Jiménez, López recordó un antecedente que, según ella, deja completamente descartada esa posibilidad.

“Luis mismo contó en el reality que me pidió durante 2 años volver con él y yo no quise”, señaló.

En ese sentido, fue categórica respecto de sus actuales sentimientos hacia el exfutbolista, con quien estuvo casada durante 18 años.

“Si no quise en ese momento, menos voy a querer ahora que pasaron más años. Yo no siento nada por él como hombre, absolutamente nada”, sostuvo.

De esta manera, la empresaria buscó poner fin a las especulaciones sobre una supuesta intención de retomar su relación con Jiménez, enfatizando que su viaje responde a su rol como madre y al vínculo con su hijo.

Cote López descartó volver con Lucas Lama

Pero Coté López no solo se refirió a Luis Jiménez. La empresaria también abordó su reciente quiebre con Lucas Lama, dejando claro que tampoco estaría considerando retomar esa relación.

“Si no volví con el padre de mis hijos, con quien estuve casada 18 años, menos perdonaría a alguien con quien estuve unos meses”, afirmó.

Con sus declaraciones, López fue enfática en que tanto su matrimonio con Jiménez como su relación más reciente forman parte del pasado, mientras continúa enfocada en su presente y, especialmente, en acompañar a sus hijos.

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