Bono Base Familiar: ¿Qué monto reciben los beneficiarios?

14 ag. 2026 - 12:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Bono Base Familiar es una ayuda económica mensual dirigida a las personas y familias más vulnerables del país que participan del subsistema Chile Seguridades y Oportunidades. Su objetivo es complementar los ingresos del hogar durante un periodo de dos años (24 meses).

A diferencia de otros aportes estatales que entregan una cifra fija, este subsidio realiza un cálculo personalizado para cada grupo familiar.

¿Qué monto pueden recibir los beneficiarios?

El valor del Bono Base Familiar se calcula de forma personalizada para cada grupo familiar. De acuerdo al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el aporte cubre el 85% de la diferencia entre los ingresos mensuales per cápita del hogar y el umbral de la extrema pobreza, que son $57.073.

De acuerdo con la información oficial, el pago promedio alcanzado bordea los $40.046 mensuales.

Del mes 1 al 16: la familia recibe el 100% del monto que le fue calculado inicialmente.

que le fue calculado inicialmente. Del mes 17 al 24: el pago disminuye gradualmente en un sexto cada mes.

¿Cuáles son los requisitos para acceder?

Este beneficio no requiere postulación, ya que se activa automáticamente para quienes cumplan con las siguientes condiciones:

Estar participando en el Acompañamiento Psicosocial (APS) o Sociolaboral (ASL) a través de los programas Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos (y estar recibiendo el Bono de Protección) Registrar un ingreso per cápita mensual inferior al umbral de pobreza extrema de $57.073.

El cumplimiento de estos requisitos es evaluado de forma automática por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia el día 15 de cada mes.

Formas de pago

La persona designada como cobradora en el hogar puede elegir entre dos formas de recepción del dinero: