Bono de Recuperación: Quiénes pueden recibir más de un millón tras el sistema frontal de julio

14 ag. 2026 - 10:30 hrs.

El Estado contempla una ayuda económica para las familias que se vieron afectadas por el sistema frontal que comenzó el pasado 14 de julio y que provocó daños entre las regiones de Atacama y Los Ríos.

Se trata del Bono de Recuperación, un beneficio que se entrega por una sola vez y cuyo monto puede llegar hasta los $1.500.000, dependiendo del nivel de afectación que haya sufrido la vivienda y/o los enseres del grupo familiar.

Uno de los aspectos importantes es que las personas no deben realizar una postulación para acceder al beneficio. Sin embargo, existe un requisito previo indispensable: haber sido encuestado mediante la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

¿Cuánto dinero entrega el Bono de Recuperación?

El monto del beneficio se determina de acuerdo con el nivel de daño registrado en la FIBE. Los pagos establecidos son los siguientes:

Afectación baja: $375.000.

Afectación media: $750.000.

Afectación media alta: $1.125.000.

Afectación alta: $1.500.000.

De esta manera, las familias que presenten un nivel de afectación alta pueden recibir el monto máximo de $1,5 millones.

¿Quiénes pueden recibir el beneficio?

El Bono de Recuperación está destinado a la jefa o jefe de hogar del grupo familiar cuya vivienda y/o enseres hayan resultado afectados por el sistema frontal.

Para determinar el nivel de daño y la eventual entrega del beneficio, previamente debe aplicarse la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

Por esta razón, no es necesario completar un formulario de postulación para solicitar el bono. La evaluación realizada mediante la FIBE es la que permite establecer el nivel de afectación correspondiente.

¿Cómo se recibe el Bono de Recuperación?

El beneficio se entrega por única vez a través de CuentaRUT de BancoEstado.

En caso de que la persona beneficiaria no tenga una CuentaRUT, podrá realizar el cobro en efectivo en una sucursal de BancoEstado, presentando su cédula de identidad.

Lo clave para acceder al bono

El principal punto a considerar es que no se postula directamente al Bono de Recuperación. La familia debe haber sido afectada por el sistema frontal, contar con la aplicación de la FIBE y cumplir con las condiciones establecidas para recibir el beneficio.

El monto final dependerá exclusivamente del nivel de afectación registrado en dicha ficha, pudiendo alcanzar hasta $1.500.000 por una sola vez.

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