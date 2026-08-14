Tragedia golpea a "All That": muere a los 46 años reconocida actriz de Nickelodeon

14 ag. 2026 - 11:48 hrs.

Christy Knowings, actriz y comediante estadounidense reconocida por su participación en la serie juvenil de Nickelodeon “All That”, murió el martes 11 de agosto a los 46 años en un hospital del área de Los Ángeles.

La intérprete había sufrido un severo ataque de asma cuatro días antes, el 7 de agosto. La falta de oxígeno le provocó un daño cerebral grave e irreversible y permaneció conectada a soporte vital durante cuatro días. Finalmente, su familia autorizó la desconexión luego de que los médicos descartaran posibilidades de recuperación.

Su paso por “All That”

Knowings se incorporó al elenco de “All That” en 1997, durante la cuarta temporada, y participó en 32 episodios entre ese año y 2000. Posteriormente, regresó como invitada en la décima temporada.

Durante su paso por el programa, compartió pantalla con figuras como Kenan Thompson, Amanda Bynes y Kel Mitchell. También fue reconocida por su participación en el segmento “Whateverrr!!!”, donde interpretó a los personajes de Penny Lane y Jessica.

La noticia de su muerte fue confirmada por su tía, Tyleah Joseph, quien la describió como una actriz, comediante, hermana gemela e hija increíble.

La reacción de sus compañeros

Kenan Thompson, quien compartió elenco con Knowings en “All That”, reaccionó a su fallecimiento y destacó su personalidad y sentido del humor.

“Esto ha sido muy duro. Descansa en paz, Christy. Jamás me habría imaginado este día”, escribió el actor, quien también recordó a su excompañera como una de las personas más divertidas que había conocido.

Knowings también tuvo participaciones en producciones como “Mother and Child”, “Sesame Street” y “New York Undercover”. En 2020 lanzó además un sencillo de folk titulado “To the World”.

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