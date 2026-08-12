"Qué le pasa": Coté López lanza dura respuesta tras publicación de su expareja

12 ag. 2026 - 19:35 hrs.

María José "Coté" López reaccionó públicamente a una publicación realizada por su expareja, el creador de contenidos Lucas Lama, luego que este compartiera una antigua fotografía de ambos en redes sociales.

En el registro, ambos aparecen abrazados a bordo de un barco. La imagen fue acompañada por un mensaje de Lama: “Suerte en tu viaje. Nos vemos pronto”.

La publicación llamó rápidamente la atención de los usuarios, considerando que la relación entre López y Lama terminó tras un pololeo que había comenzado a fines de 2025.

La tajante respuesta de la empresaria

De acuerdo con el portal Infama, la publicación de Lama habría sido un intento por llamar la atención de Coté López. El medio, además, aseguró que la empresaria tendría bloqueado al creador de contenidos en distintas plataformas tras el término de la relación.

En medio de esta situación, Infama compartió un pantallazo que muestra la reacción de López frente a la fotografía publicada por su expareja.

“Qué wea le pasa”, escribió la empresaria, en un breve, pero contundente mensaje con el que cuestionó la decisión de Lama de compartir el antiguo registro.

Lucas Lama eliminó la historia

La situación tuvo otro capítulo luego que Lama retirara de su cuenta de Instagram la historia en la que había publicado la fotografía junto a Coté López.

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