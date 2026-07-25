"Los cuernos me han servido para afirmar mi corona": La irónica publicación de Coté López confirmando infidelidad de su ex

25 jul. 2026 - 13:22 hrs.

Tras la viralización de comprometedores chats de Lucas Lama con otra mujer. La modelo Coté López reaccionó con ironía y sentido del humor a través de una publicación.

A través de su cuenta de Instagram, la empresaria publicó una fotografía donde lució un peinado que simulaba tener cuernos y una corona, acompañado de una tajante indirecta para dar vuelta la página tras la presunta infidelidad.

El provocador mensaje de Coté López

"¡Los cuernos siempre me han servido para afirmar mejor mi CORONA bebé! jajajajaja thank u next", escribió la influencer en su red social, sumando rápidamente decenas de miles de interacciones y mensajes de apoyo de sus seguidores.

Sin referirse directamente a Lama, la publicación fue vista como el sello definitivo del fin del noviazgo, luego de que el portal de espectáculos Infama revelara que la empresaria dio por cerrada la relación con un categórico "c'est fini" (se acabó).

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El origen del escándalo

La noticia del quiebre de la pareja se desencadenó tras la difusión de conversaciones de WhatsApp de Lucas Lama con una mujer.

En los mensajes filtrados, el deportista invitaba a la joven a su departamento y afirmaba estar soltero: "Emigré, "lo que subo es solo redes, pantalla, farándula" y "tú crees que me atrevería a hablarte si no fuera verdad", fue parte de lo que se leía en el chat.

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Por su parte, el productor de eventos intentó desmentir la situación a través de sus historias de Instagram antes de borrarlas, asegurando: "Quiero aclarar altiro todas las cosas. Yo jamás he engañado a la Jose. Sigan inventando cosas, gente sin vida". Sin embargo, sus descargos no evitaron que la ex de Luis Jiménez pusiera punto final al vínculo.

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