Incendio afecta andarivel en centro de esquí de La Parva: Video muestra la emergencia

25 jul. 2026 - 14:05 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado se desató un incendio en uno de los andariveles del centro de esquí de La Parva, en la zona cordillerana de la Región Metropolitana.

Un problema técnico obligó a suspender temporalmente el funcionamiento de uno de los andariveles del centro de esquí La Parva. Según se informó, la telesilla Alpha presentó una falla en su motor, por lo que su reapertura está programada para mañana.

Cabe aclarar que no se trata de una evacuación general del centro invernal. El resto de los andariveles continúa operativo y los esquiadores siguen disfrutando de la temporada con normalidad.

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Por otra parte, trascendió que los andariveles ubicados en las zonas más altas permanecen cerrados, aunque por una razón distinta: la escasa visibilidad producto de las intensas nevazones que están cayendo sobre el sector en las últimas horas.

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