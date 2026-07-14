Habrían escapado de control policial: Los detalles del choque en Franklin que terminó con cinco fallecidos

14 jul. 2026 - 07:56 hrs.

¿Qué pasó?

Un trágico accidente ocurrió durante la mañana de este martes 14 de julio en la esquina de avenida Santa Rosa con Franklin, en Santiago. Un bus del sistema Red Movilidad y una camioneta chocaron en el cruce, impacto que desató un incendio que afectó a una farmacia en esa misma intersección.

Según el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Yévenes, la camioneta cruzaba por Franklin de oriente a poniente, mientras que el autobús se movía por Santa Rosa en dirección al norte cuando se produjo la colisión. El fuego afectó al local comercial, pero el trabajo de los equipos de emergencia logró controlar las llamas a tiempo, evitando que se propagaran a otros negocios vecinos.

Cinco personas fallecidas y sospechas bajo investigación

Lamentablemente, Bomberos confirmó que las cinco personas que iban a bordo de la camioneta fallecieron en el lugar. El mayor de Carabineros, Larry Beltrán, detalló que el fuerte impacto proyectó la camioneta, lo que causó la muerte de todos sus ocupantes. Hasta el momento no se han confirmado las edades de las víctimas ni si hay menores de edad entre ellos.

Por su parte, el conductor del bus de Red Movilidad fue trasladado a un centro asistencial antes de la llegada de los rescatistas, sin que se reportaran más heridos en el lugar.

En tanto, el mayor Beltrán señaló que la revisión de cámaras será clave para determinar si los ocupantes de la camioneta escapaban de un control policial antes del accidente. Según versiones preliminares, estas personas habrían estado bebiendo alcohol y escuchando música a alto volumen en calle Víctor Manuel, lo que motivó un control de identidad por parte de Carabineros de la Cuarta Comisaría que realizaban patrullaje preventivo.

Al advertir la presencia policial, los ocupantes se dieron a la fuga y, al llegar a Franklin, no respetaron una luz roja, provocando la colisión.

Calles cortadas y trabajo en el lugar

Para controlar la situación, se necesitó un despliegue de 12 compañías y cerca de 100 bomberos. Tras apagar el fuego, la zona quedó con un corte de luz debido a los daños en los cables y la infraestructura eléctrica.

En este momento, personal de la SIAT de Carabineros trabaja en la esquina recolectando las pistas necesarias para saber exactamente quién tuvo la responsabilidad en el choque. Debido a este operativo, el tránsito por avenida Santa Rosa hacia el norte está suspendido y los vehículos se desvían por avenida Isabel Riquelme. Las autoridades pidieron buscar alternativas, ya que el corte de calle se mantendrá durante varias horas de la mañana.