Jornada ordinaria podría llegar a las 45 horas semanales: Así es la nueva propuesta del Gobierno para el gremio turístico

14 jul. 2026 - 08:19 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno ingresará un proyecto de ley que modifica la aplicación de la jornada laboral de 40 horas e incorpora un estatuto especial para el sector turismo. La iniciativa busca adecuar la distribución de la jornada a las características de las distintas actividades económicas.

¿En qué consiste la nueva propuesta del Gobierno?

La propuesta contempla dos regímenes: uno especial para el turismo y actividades conexas, y otro general para los demás sectores. Entre los principales cambios, se plantea ampliar el período para promediar la jornada laboral.

En el régimen general, las 40 horas semanales podrán calcularse en ciclos de hasta 16 semanas, en lugar de las cuatro semanas que establece la normativa vigente. Además, se mantendrá la posibilidad de realizar hasta dos horas extraordinarias por día, tal como permite la legislación actual.

Para el sector turismo, el proyecto considera un régimen especial que permitirá distribuir la jornada ordinaria en ciclos de hasta 52 semanas. Durante ese período se podrán alcanzar jornadas de hasta 45 horas semanales, las que deberán compensarse posteriormente para respetar el promedio legal.

La iniciativa también propone aumentar de ocho a doce el máximo de domingos consecutivos que podrán trabajarse mediante pacto anual en los casos establecidos por el artículo 38 del Código del Trabajo. Asimismo, amplía de cinco a diez los días hábiles de descanso compensatorio por horas extraordinarias que podrán acordarse cada año.

"Esta medida protege el empleo"

Desde el Ministerio del Trabajo precisaron que estas medidas el empleador no podrá aplicarlas unilateralmente. Para ello será necesario un acuerdo por escrito, un calendario previamente definido y, en el caso de trabajadores sindicalizados, la aprobación del sindicato.

El ministro de la cartera, Tomás Rau, explicó que "lo que propondremos en un proyecto de ley es un cambio en el ciclo de cálculo de los promedios semanales, no en la jornada". Agregó que actualmente las 40 horas pueden promediarse en ciclos de hasta cuatro semanas.

Según la autoridad, el objetivo es permitir mayor adaptabilidad, especialmente en actividades estacionales como el turismo.

"Semanas más intensas en temporada alta compensadas con semanas menos intensas en temporada baja, como se hace en muchos países de la OCDE", señaló y agregó que la medida "protege el empleo, permite ajustar horarios en vez de despedir ante cambios en la actividad económica".

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