Ley 40 horas: ¿Cuándo hay nueva reducción de la jornada laboral?

23 jun. 2026 - 14:00 hrs.

La implementación de la Ley 40 Horas sigue avanzando en Chile. A partir del 26 de abril de 2026, las y los trabajadores regidos por el Código del Trabajo pasaron de una jornada máxima de 44 a 42 horas semanales, en el marco de la reducción gradual establecida por la normativa.

La medida forma parte de la Ley N° 21.561, conocida como Ley 40 Horas, que busca disminuir progresivamente la carga laboral sin afectar las remuneraciones de los trabajadores. El proceso culminará en 2028, cuando la jornada máxima alcance las 40 horas semanales.

¿Cómo se implementa la Ley 40 Horas?

La reducción de la jornada laboral se está realizando de manera gradual durante un período de cinco años.

El cronograma contempla una primera rebaja a 44 horas semanales, vigente desde el 26 de abril de 2024. Posteriormente, desde el 26 de abril de 2026, el límite pasó a ser de 42 horas semanales. Finalmente, a partir del 26 de abril de 2028, la jornada ordinaria quedará fijada en un máximo de 40 horas.

Uno de los aspectos más relevantes es que la disminución de horas no puede significar una reducción en el sueldo de los trabajadores.

¿Quiénes pueden acceder a la reducción de jornada?

La Ley 40 Horas beneficia a las personas cuya relación laboral está regulada por el Código del Trabajo.

Por esta razón, la normativa no aplica a funcionarios públicos contratados bajo las modalidades de honorarios, contrata o planta, ya que sus vínculos laborales se rigen por el Estatuto Administrativo.

Asimismo, la ley introdujo modificaciones respecto a los trabajadores excluidos de la limitación de jornada, conocida como artículo 22 del Código del Trabajo. Actualmente, esta condición queda reservada principalmente para quienes ejercen cargos de alta gerencia o desarrollan funciones sin fiscalización superior inmediata.

¿Cómo se aplica la reducción de 44 a 42 horas?

Si empleador y trabajador no alcanzan un acuerdo sobre la distribución de las horas rebajadas, la ley establece que la reducción debe realizarse al final de la jornada laboral.

En el caso de quienes trabajan cinco días a la semana, la disminución se distribuye en una hora menos durante dos jornadas. Para quienes cumplen labores seis días a la semana, la rebaja se reparte en tres días distintos: dos jornadas con 50 minutos menos y una tercera con una reducción de 20 minutos.

¿Qué otros cambios contempla la normativa?

La Ley 40 Horas también incorporó medidas de conciliación entre la vida laboral y familiar. Entre ellas, permite que madres, padres o personas que tengan el cuidado personal de niños menores de 12 años puedan adelantar o retrasar el inicio de su jornada laboral hasta en una hora.

Además, la normativa modificó el límite de las jornadas parciales, estableciendo que estas no podrán superar las 30 horas semanales.

¿Cómo aplica la ley para las trabajadoras de casa particular?

Para las trabajadoras de casa particular puertas afuera, la jornada no puede superar las 40 horas semanales. En tanto, las horas extraordinarias quedan limitadas a quienes tienen contratos parciales de hasta 30 horas, con un máximo de 12 horas extra por semana.

En el caso de las trabajadoras puertas adentro, la normativa establece el derecho a dos días adicionales de descanso al mes, los que pueden acumularse por acuerdo con el empleador hasta por tres meses para garantizar un descanso efectivo.