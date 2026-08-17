"Bótox de mar": Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo", muestra los efectos de nadar 23 horas en aguas gélidas

17 ag. 2026 - 08:38 hrs.

¿Qué pasó?

La nadadora chilena Bárbara Hernández, conocida como "La Sirena de Hielo", mostró los efectos que dejó en su cuerpo su última hazaña en aguas abiertas: nadó casi 24 horas prácticamente sin interrupciones en aguas abiertas del Canal de Catalina, en California.

La deportista completó 65 kilómetros de ida y vuelta en 23 horas, 42 minutos y 13 segundos. En el primer tramo tardó 11 horas, 51 minutos y 4 segundos, mientras que el regreso le tomó solo cinco segundos más.

Tras el desafío, Hernández publicó un video en su cuenta de Instagram para mostrar algunas de las consecuencias físicas de la travesía: "¡Las medallas que nadie presume! Pero yo sí".

Los efectos de pasar casi 24 horas en el agua

En las imágenes, la nadadora señaló sus labios hinchados y ásperos, efecto que tomó con humor al bautizarlo como "bótox de mar". También mostró un moretón en el rostro y explicó las dificultades que tenía para hablar.

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Hernández dijo que su lengua rota y enrojecida se debía a la sal del mar, lo que le dificultaba modular correctamente después de pasar casi un día completo nadando.

Junto al registro, la chilena reflexionó sobre lo vivido: "El dolor se atraviesa. El coraje se practica. Lo bueno se agradece".

El logro en el Canal de Catalina se suma a un año destacado para la nadadora chilena. En mayo de 2026, Bárbara Hernández se convirtió en la primera chilena en ingresar al International Marathon Swimming Hall of Fame, reconocimiento que recibió tras más de dos décadas dedicada a la natación en aguas abiertas.