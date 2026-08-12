Nuevas formas de recorrer la montaña: Lanzan calzado que se adapta a las condiciones más exigentes

12 ag. 2026 - 15:35 hrs.

Elegir bien el calzado para la montaña es una decisión que impacta directamente en cada paso. La estabilidad sobre terrenos técnicos, la comodidad en distancias largas y el agarre en superficies húmedas son variables que pueden transformar completamente la experiencia sobre el sendero, para bien o para mal.

La industria ha evolucionado hacia propuestas cada vez más especializadas que buscan responder a esas exigencias sin sacrificar versatilidad. El desafío es desarrollar calzado que funcione en condiciones cambiantes, desde la roca seca hasta el barro, sin que el corredor o caminante tenga que pensar en sus pies en ningún momento.

La nueva tecnología al servicio del trail

Tres nuevos modelos Salomon llegan ahora al mercado para distintas formas de vivir la montaña. Genesis 2, S/LAB Genesis 2 y Genesis Mid GORE-TEX conforman una familia que comparte una misma base tecnológica pero responde a perfiles de uso diferentes, desde el trail running más exigente hasta el hiking de larga duración.

La tecnología que une a los tres modelos combina optiFOAM para una amortiguación reactiva y confortable, activeCHASSIS para guiar el movimiento del pie sin restringir su comportamiento natural, y la suela All Terrain contaGRIP para entregar agarre consistente sobre roca, tierra, barro y superficies húmedas en cualquier condición.

El Genesis Mid GORE-TEX es el modelo más orientado al hiking, con caña media para proteger el tobillo y membrana impermeable y respirable que lo hace especialmente útil en días de lluvia o terrenos con humedad. Mantiene la agilidad de la plataforma incluso en jornadas prolongadas sobre senderos variables.

Para quienes priorizan el rendimiento en trail running, el S/LAB Genesis 2 fue desarrollado junto a atletas de élite e incorpora materiales premium y una construcción refinada pensada para los recorridos más técnicos. El Genesis 2, por su parte, es la opción más versátil de las tres, liviana y respirable, apta tanto para entrenamientos cotidianos como para largas salidas en la montaña.

Los tres modelos están disponibles en www.salomon.cl y en tiendas de Salomon en Santiago, Viña del Mar y Concepción, con opciones para quienes prefieren ver y probar el calzado antes de decidir.