Tecnología de élite: La propuesta para ciclistas amateur de marca deportiva presente en Chile

04 ag. 2026 - 07:43 hrs.

El ciclismo de ruta en Chile ya no es lo que era hace una década. Lo que durante años fue una disciplina asociada a deportistas experimentados o profesionales se ha ido abriendo a un público más amplio, impulsado por el acceso a mayor información, nuevas tecnologías y una cultura deportiva que valora cada vez más la preparación y el detalle.

Este cambio es visible en la forma en que los ciclistas amateurs se acercan hoy a la disciplina. Lejos de limitarse a salir a pedalear, muchos planifican sus recorridos, analizan su rendimiento, cuidan su nutrición y prestan especial atención al equipamiento que utilizan, adoptando hábitos que hasta hace poco eran exclusivos del alto rendimiento.

"Un ciclista más informado"

El Tour de France, que cada año vuelve a captar la atención de millones de personas en todo el mundo, también tiene un efecto concreto sobre esa comunidad. La exposición mediática del ciclismo profesional alimenta el interés de los aficionados y los impulsa a mejorar su experiencia sobre la bicicleta con los mismos criterios que aplican los equipos de élite.

"Hoy vemos un ciclista más informado y consciente de que mejorar no depende únicamente de entrenar más, sino de hacerlo mejor. Existe un interés creciente por comprender cómo influyen factores como la posición sobre la bicicleta, la aerodinámica, el vestuario o la protección, elementos que hasta hace algunos años estaban asociados exclusivamente al ciclismo profesional", explicó Denisse Sequera, Líder de Comercialización de Decathlon Chile.

Mayor oferta para ciclistas amateur

Esa democratización también se nota en la oferta de productos disponibles para el ciclista amateur. Tecnologías que antes estaban reservadas para equipos profesionales hoy forman parte de la propuesta para cualquier persona interesada en la disciplina, permitiendo acceder a soluciones pensadas para optimizar el rendimiento, aumentar la comodidad y mejorar la seguridad en cada salida.

"Cuando empiezas a entrenar con mayor frecuencia te das cuenta de que el equipamiento deja de ser un complemento y pasa a ser parte del rendimiento. Un buen casco, un vestuario diseñado para largas horas sobre la bicicleta o una bicicleta adaptada a tu disciplina hacen una diferencia real en la comodidad, la eficiencia y la confianza con la que enfrentas cada entrenamiento", comenta Beatriz Morales, ciclista de ruta categoría Élite y embajadora de Van Rysel en Chile.

Van Rysel es la marca de ciclismo de alto rendimiento que traslada al mercado los aprendizajes del Team Decathlon CMA CGM, equipo profesional que compite en las principales carreras del mundo.

Su propuesta incluye tricotas de la colección RCR-R con réplica oficial del equipo, el casco RCR con tecnología MIPS para mayor protección, y la bicicleta de ruta RCR 105 Di2 con cuadro de carbono, todos desarrollados bajo los mismos estándares técnicos del ciclismo de competencia.

Todos estos productos están disponibles en tiendas y a través de decathlon.cl, acercando a los ciclistas chilenos un equipamiento que hasta hace poco era exclusivo de quienes competían al más alto nivel internacional.