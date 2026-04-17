Así puedes limpiar de manera correcta tus zapatillas de gamuza

17 abr. 2026 - 20:00 hrs.

El cuidado de los zapatos de gamuza requiere atención específica y técnicas adecuadas para evitar daños en este material delicado. Es necesario actuar con rapidez frente a las manchas y evitar el uso de productos agresivos que puedan alterar su textura.

No obstante, para lograr esto es necesario instruirse. De acuerdo con el blog de Aldo, lo primero que se debe hacer es frotar el calzado con un cepillo de cerdas suave especializado, o un cepillo de dientes suave en su defecto.

Limpieza de zapatillas con gamuza por el tipo de mancha

Ahora, dependiendo del tipo de mancha que se desee eliminar, dependerán los pasos a seguir. Por ejemplo, si es de agua, lo fundamental es permitir que el calzado se seque de manera natural, a temperatura ambiente.

Una vez seco, se aconseja cepillar nuevamente para recuperar la textura original de la superficie. Este paso es clave para evitar que la gamuza se endurezca o pierda su apariencia.

Para las manchas de grasa, el bicarbonato de sodio se posiciona como uno de los métodos más eficaces. Basta con aplicar una pequeña cantidad sobre la zona afectada, dejar actuar durante algunos minutos y luego retirar con un cepillado suave.

Este procedimiento también contribuye a eliminar olores, lo que lo convierte en una solución práctica y accesible.

Por otro lado, si es mancha de tinta, se recomienda intervenir de inmediato con vinagre blanco, el cual se debe aplicar con un paño para evitar la adherencia de los pigmentos. Lo más importante en estos casos es no frotar con demasiada fuerza.

Restaurar la gamuza

La restauración de la textura es otro aspecto relevante en el mantenimiento de la gamuza, señaló la web de Aldo.

Tras la limpieza, el material puede perder suavidad, por lo que se sugiere emplear cepillos especiales o gomas de borrar diseñadas para este tipo de superficie. Movimientos suaves y constantes ayudan a devolver su aspecto original.

Además, la prevención cumple un rol fundamental. Proteger los zapatos de la humedad con impermeabilizantes especializados, almacenarlos en lugares secos y ventilados, y evitar el uso diario son medidas que prolongan su vida útil.

También, el portal especializado desaconseja lavar este tipo de calzado en lavadora, ya que el agua y el calor pueden deteriorarlo de forma irreversible.

Todo sobre Consejos hogar