Indemnización por años de servicio: ¿Cuánto es el máximo que puede recibir el trabajador?

02 jun. 2026 - 12:00 hrs.

La indemnización por años de servicio es un beneficio que tienen los trabajadores del país cuando quedan sin trabajo por razones específicas, el cual consiste en un pago que reconoce parte de los años que trabajaron con su empleador.

De acuerdo a la Dirección del Trabajo (DT), el derecho a este beneficio existe "cuando el contrato de trabajo ha durado un año o más desde que el trabajador fue contratado y, además, la causal de término de contrato es necesidades de la empresa o el desahucio del empleador".

Es decir, la relación laboral tiene que haber superado el año y la causa de despido ser necesidades de la empresa o cuando el empleador decide terminar el contrato de cargos de exclusiva confianza sin justificar una razón.

¿Cuál es la máxima indemnización a recibir?

Ante un despido por las causas anteriores, el Artículo 163 del Código del Trabajo indica que el empleador "deberá pagar al trabajador la indemnización por años de servicio que hubieren pactado contractualmente y, de no existir tal pacto, la equivalente a 30 días de la última remuneración mensual devengada por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, prestados continuamente al empleador".

Así entonces, el monto de la indemnización por años de servicio se calcula según un monto pactado previamente en el contrato, y si esto no ocurrió, corresponderá a la última remuneración mensual de cada año de servicio.

El artículo también establece que este pago deberá hacerse dentro de los 10 días hábiles posteriores al despido mediante el finiquito, estando limitado a "330 días de remuneración", o sea, un tope máximo de 11 meses de sueldo que corresponden a 11 años de servicio.

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