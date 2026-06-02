Operación Tokio: Allanan cárcel donde se encuentra Carlos "Bobby" en Colombia y hallan celulares, chips y cables

02 jun. 2026 - 12:36 hrs.

En las últimas horas, y como parte de la denominada Operación Tokio, la Policía Nacional de Colombia allanó la cárcel La Picota, ubicada en Bogotá, Colombia, donde se encuentra recluido Carlos "Bobby", uno de los integrantes del Tren de Aragua con vínculos directos a Chile.

Fuentes de la investigación informaron en exclusiva a Meganoticias que durante el procedimiento fueron incautados celulares, chips y cables en el módulo de los extraditables del penal dónde también se encuentra otro peligroso integrante del Tren de Aragua, Dayonis Orozco .

Según las mismas fuentes, este es el primer operativo simultáneo realizado en conjunto entre Chile y Colombia, marcando un hito en la cooperación internacional para combatir al crimen organizado transnacional.

La Operación Tokio

La Operación Tokio permitió desarticular una estructura criminal vinculada al Tren de Aragua que operaba en distintas regiones de Chile y que estaría detrás de extorsiones, lavado de activos, tráfico de drogas y contrabando de vehículos.

Las diligencias fueron dirigidas por el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, y ejecutadas por detectives de la Brigada Investigadora contra el Crimen Organizado (Brico), quienes realizaron allanamientos simultáneos en una veintena de domicilios ubicados en la Región Metropolitana y la Región de O'Higgins.

En el marco de esta operación se detectó un lavado de activos por más de $75 mil millones que habrían ido a parar a Colombia. En los allanamientos también se incautaron vehículos, bienes inmuebles, cuentas bancarias y activos virtuales asociados a la organización.

La investigación comenzó a tomar forma tras el quíntuple homicidio registrado en Lampa el 16 de junio de 2024, cuando la PDI recuperó un teléfono celular en el sitio del suceso cuyo contenido abrió una nueva línea investigativa.

El análisis del dispositivo permitió detectar una estructura asociada al Tren de Aragua que operaba en torno a fiestas y eventos nocturnos, ejerciendo control sobre determinados espacios principalmente en actividades frecuentadas por ciudadanos venezolanos en Chile.

Llamados extorsivos desde la prisión colombiana

El allanamiento en La Picota no es un dato menor. De acuerdo con fuentes de la investigación, desde esa misma cárcel se habrían realizado llamados extorsivos vinculados al secuestro del empresario Jorge Vera Fierro, ocurrido en San Miguel. El hallazgo de equipos de comunicación en el módulo de los extraditables reforzaría la tesis de que integrantes del Tren de Aragua en Colombia coordinaban activamente operaciones criminales en suelo chileno.

El secuestro del empresario de San Miguel

El empresario Jorge Vera Fierro, de 84 años, fue secuestrado en San Miguel. Con ocho propiedades, cuatro vehículos y siete caballos de carrera, era conocido por su éxito en la hípica, ferretería y préstamos informales.

Según información recabada por investigadores, al menos siete sujetos participaron directamente del secuestro. Varios de ellos corresponden a extranjeros, por lo que se teme que se trate de una posible rearticulación de bandas transnacionales como el Tren de Aragua, con una logística mayor y una estructura similar a la de los primeros secuestros orquestados por la organización con origen en Tocorón.

Los secuestradores incluso designaron a un negociador para llevar adelante las tratativas por el rescate de Vera, y enviaron pruebas de vida mediante videos.

Un golpe al crimen organizado transnacional

El allanamiento a La Picota representa una señal clara de que la investigación no se circunscribe a las fronteras chilenas. La coordinación binacional entre las policías de Chile y Colombia abre un nuevo capítulo en la persecución de esta organización criminal, cuyas redes de comunicación, finanzas y operaciones delictivas se extienden desde las cárceles sudamericanas hasta las calles de Santiago.

La Operación Tokio continúa en desarrollo y se esperan nuevas detenciones y medidas en las próximas horas.

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