Operación Tokio: Fiscal detalla cómo operaba el ejecutivo bancario vinculado a millonario lavado de activos del Tren de Aragua

02 jun. 2026 - 11:17 hrs.

¿Qué pasó?

Un megaoperativo se encuentra realizando la Fiscalía Regional Metropolitana Sur junto a la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería, el que ha derivado en varios detenidos por una multimillonaria operación de lavado de activos y mercados ilegales asociados a la banda transnacional Tren de Aragua.

Una de las diligencias, en el marco de la llamada "Operación Tokio", se realizó en una sucursal de Banco Santander en pleno Santiago Centro, lugar en el que se detuvo a un ejecutivo bancario, quien habría sido la persona encargada de mover importantes cantidades de dinero hacia el extranjero.

Fiscal detalla cómo operaba el ejecutivo bancario

El fiscal regional de la Fiscalía Sur, Héctor Barros, ofreció un punto de prensa para dar detalles de cómo operaba el ejecutivo bancario.

"El lavado que él hace se vincula con operaciones internacionales, en este caso particular para el Tren de Aragua. Él tenía muchas cuentas abiertas en distintos bancos y a partir de ahí empezaba a operar. Estamos hablando de una cifra superior a $78 mil millones que salieron de nuestro país a través de empresas de criptomonedas a otros países", señaló el fiscal Barros.

"Tenemos una audiencia en la que vamos a exponer todos esos antecedentes", recalcó el persecutor al ser consultado por más detalles del actuar del ejecutivo bancario.

"Es uno de los mayores lavados"

El fiscal Barros recalcó la importancia del megaoperativo que se está realizando y dijo que este caso en particular, que está asociado con el Tren de Aragua, "es uno de los mayores lavados que hemos tenido en nuestro país vinculado con el Tren de Aragua".

"Yo diría que esta es la primera vez que le pegamos donde ellos más lo sienten, que es el patrimonio", concluyó el persecutor.

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