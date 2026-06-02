Marcha de la Confech: ¿Dónde es la convocatoria y a qué hora comienza?

02 jun. 2026 - 12:12 hrs.

¿Qué pasó?

La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) lanzó una convocatoria abierta para una nueva jornada de movilización social este miércoles 3 de junio. La cita está fijada para la mañana, cerca de una concurrida estación de Metro en la Alameda.

Bajo la consigna “¡La educación se defiende en las calles!”, la organización universitaria busca reactivar el movimiento estudiantil en respuesta a una serie de proyectos legislativos y reformas políticas que, según acusan, amenazan la precarización de sus derechos fundamentales.

Los motivos de la movilización

A través de sus canales oficiales, la Confech rechazó las medidas gubernamentales y legislativas que se discuten actualmente. Según detallaron en sus redes sociales, este llamado responde a un descontento estructural.

“Frente a los proyectos que buscan profundizar la precarización de nuestros derechos y fortalecer un modelo hecho a la medida de los grandes grupos económicos, el movimiento estudiantil responde con organización, movilización y unidad”, señalaron.

Los dirigentes estudiantiles aseguran que las políticas vigentes continúan favoreciendo el lucro y la privatización, en desmedro de la calidad y el acceso universal a las aulas chilenas. Asimismo, recalcan que esta manifestación no solo involucra a las universidades y liceos, sino que pretende ser una plataforma transversal.

Una convocatoria transversal

La federación hizo hincapié en que la crisis educativa no es un problema aislado de la juventud, sino que afecta directamente el tejido social del país. Por ello, el llamado de este miércoles busca reunir a distintos grupos de la sociedad.

“Este miércoles nos encontramos en las calles para demostrar que estudiantes, trabajadores y comunidades no estamos dispuestos a aceptar más retrocesos. La defensa de la educación pública, los derechos sociales y las condiciones de vida dignas requiere de un movimiento activo y movilizado”, explicaron desde la Confech.

Se prevé que a la marcha se sumen gremios docentes, federaciones de secundarios y diversas organizaciones de trabajadores de la educación. Estos grupos coinciden en que hay un estancamiento —e incluso un retroceso— en las agendas sociales comprometidas por las autoridades.

¿Dónde es y a qué hora comienza la marcha?

Si vas a transitar por el centro de Santiago o planeas sumarte a la protesta, considera los siguientes datos clave:

Fecha: miércoles 3 de junio.

Hora de encuentro: 10:30 horas.

Lugar de inicio: Metro Baquedano (Plaza Baquedano).

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