URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Ahora

URGENTE: Señal En Vivo: Mucho Gusto

Nacional

"Si en 3 meses sigue cayendo, la responsabilidad no es del Gobierno anterior": JM Astorga y economía del país

02 jun. 2026 - 11:37 hrs.

Tras la primera Cuenta Pública, el periodista Juan Manuel Astorga se refirió a los indicadores económicos que rodean la gestión y advirtió que, si en tres meses más continúa la contracción financiera, la responsabilidad no es del Gobierno anterior.

Leer más de

Notas relacionadas