"Si en 3 meses sigue cayendo, la responsabilidad no es del Gobierno anterior": JM Astorga y economía del país
02 jun. 2026 - 11:37 hrs.
Tras la primera Cuenta Pública, el periodista Juan Manuel Astorga se refirió a los indicadores económicos que rodean la gestión y advirtió que, si en tres meses más continúa la contracción financiera, la responsabilidad no es del Gobierno anterior.
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