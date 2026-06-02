Ministro Arrau pide la renuncia a los subsecretarios de Seguridad y de Prevención del Delito

02 jun. 2026 - 08:46 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes se conoció que el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, les pidió la renuncia a Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana, quienes estaban a cargo de las subsecretarías de Seguridad y de Prevención del Delito, respectivamente.

El nuevo titular de Seguridad, quien asumió el cargo tras la remoción de la exministra Trinidad Steinert, tomó la decisión ad portas de dar a conocer el plan de seguridad ante el Congreso Nacional. De hecho, hoy estará en el Senado y mañana en la Cámara de Diputados, según consignó La Tercera.

¿Qué se sabe de la renuncia de los dos subsecretarios?

Luego de la salida de Trinidad Steinert, el ministro Arrau comenzó a revisar cada área del ministerio, por lo que la salida de los subsecretarios respondería al sello que quiere implementar el nuevo titular de Seguridad Pública.

Si bien es atribución del Presidente Kast la nominación de los subsecretarios, el Mandatario le dio carta blanca al secretario de Estado para que tomara sus definiciones, con el objetivo de sacar adelante su agenda, de acuerdo con el medio citado.

Se espera que prontamente el Ejecutivo dé a conocer los nombres de los nuevos subsecretarios del Ministerio de Seguridad Pública.

Todo sobre Gobierno de Kast