Nuevo bono del Gobierno que entregará $30 mil por hijo: ¿Cuántas veces se pagaría?

02 jun. 2026 - 09:00 hrs.

Durante la Cuenta Pública 2026, el Presidente José Antonio Kast anunció la creación de un nuevo bono por hijo de $30.000. El beneficio está pensado como un alivio económico focalizado, apuntando a que los primeros años de la crianza son los que más exigencia económica generan en los presupuestos familiares.

¿Quiénes reciben el bono de $30.000 por hijo?

El aporte no será universal, sino que se concentrará en los sectores de ingresos medios y bajos del país. Para acceder, los hogares deben cumplir con dos requisitos clave:

Rango de edad de los hijos: El beneficio se entregará por cada hijo o causante acreditado de entre 0 y 13 años .

. Tramo del Registro Social de Hogares (RSH): Estar calificados dentro del 80 % más vulnerable de la población.

El monto final es acumulativo; es decir, una familia dentro del tramo que tenga dos hijos menores de 13 años recibirá $60.000, tres hijos recibirán $90.000, y así sucesivamente.

¿Cuántas veces se pagará este beneficio?

De acuerdo con los detalles entregados por el Ejecutivo tras el discurso y las aclaraciones de los ministerios, este beneficio estaría diseñado para pagarse una sola vez, aunque los detalles se conocerán una vez que la iniciativa sea presentada de forma oficial.

El Gobierno ya prepara el proyecto de ley para ingresarlo al Congreso Nacional. Las fechas exactas del primer pago, los plazos de tramitación y las modalidades de postulación (o si será de asignación automática a través del RSH) se informarán en detalle una vez que la iniciativa comience su trámite legislativo.

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