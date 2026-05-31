Columna de Mauricio Morales: "Plata o plomo"

31 may. 2026 - 20:01 hrs.

Por Mauricio Morales, doctor en Ciencia Política, profesor titular, Universidad de Talca-Campus Santiago.

El Gobierno está a punto de lograr un triunfo clave si aprueba el proyecto de Reconstrucción Nacional. Lo haría en un escenario de mayorías frágiles, pues en la Cámara tuvo que pactar con el PDG y en el Senado ha tenido que abrirse a las peticiones particularistas de algunos representantes que, sin pudor alguno, salieron a vociferar en la prensa sus amenazas y chantajes para que La Moneda se comprometiera a otorgar beneficios a sus regiones.

Los ministros de Interior/SEGEGOB y de SEGPRES conocen el rubro y no se espantan ante este tipo de situaciones que, en realidad, debiesen provocar vergüenza. Pero como de noche todos los gatos son negros, el Gobierno no tiene más alternativa que negociar con estos senadores para alcanzar el quorum de 26 votos.

No es momento de ponerse exquisitos ni de escoger a los mejores legisladores para sacar adelante el proyecto, pues ya no se trata de perfeccionar o modificar la propuesta, sino de transformarla en ley.

En paralelo, y a raíz del Informe de Finanzas Públicas presentado por el ministro de Hacienda, a quien casi le faltó crucificar en público a Nicolás Grau, se activó una Acusación Constitucional encabezada por el Partido Nacional Libertario. El ministro Quiroz sabía perfectamente el efecto de ese informe, y aunque parecía un contrasentido salir a golpear a la oposición en medio de las negociaciones, lo hizo igual y con total vehemencia.

¿Qué caminos se abren entonces? Desde mi perspectiva, dos: plata o plomo.

El Gobierno puede llevar adelante la estrategia de “plata” si insiste en negociar con la oposición y accede a algunas modificaciones del proyecto. Si eso ocurre, podría dejar caer la acusación contra Grau, y todo concluiría en relativa paz. De esa forma, La Moneda sacaría adelante el proyecto con un apoyo más sustancial, en línea con la añorada política de los consensos, y sería congruente con el estilo que intentan instalar García y Alvarado.

Eso sí. Todo esto implica ganarse un conflicto, no menor, con Kaiser y el PNL. El Gobierno, entonces, debe evaluar qué le acomoda más. Es decir, aprobar el proyecto con un apoyo macizo y pelearse con Kaiser, o sacarlo con lo justo, manteniendo la cordialidad con el PNL.

La otra estrategia es “plomo”, que, evidentemente, refleja mejor el accionar del ministro Quiroz. En la semana, por ejemplo, el ministro García sostuvo que se podía discutir la invariabilidad tributaria de 25 a 20 años, lo que representaba un cambio sustancial respecto del proyecto, pero también servía como mensaje a la oposición. Quiroz se mostró de inmediato distante de esa propuesta, y ayer el presidente del Partido Republicano dijo que, de no conseguirse un acuerdo con la oposición, era mejor avanzar con el proyecto tal como estaba.

Entonces, la estrategia “plomo” consiste en sacar la reforma con lo justo, rápido y casi sin cambios, negociando peticiones particulares con algunos senadores que se prestan para eso, sin considerar a la oposición y entendiendo que ganar 1-0 es lo mismo que ganar con un marcador más abultado.

Para que esto funcione y el proyecto salga limpio de cualquier modificación, se deben dinamitar los puentes con los partidos de la oposición, con el fin de bloquear cualquier clase de diálogo. Para eso fue muy útil el citado Informe de Finanzas Públicas (IFP). ¿O alguien cree que el ministro Quiroz deslizó la crítica a Grau solo porque le interesa la transparencia en el manejo fiscal? No. Lo hizo sabiendo los efectos que esto traería tanto en el PNL como en los Republicanos.

Entonces, tenemos a dos ministros políticos que entienden la lógica del Congreso y son avezados en el rubro, y que impulsan un acuerdo con la oposición. Y hay otro ministro pragmático, cuyo único objetivo es sacar el proyecto adelante. Las dos estrategias, plata y plomo, no necesariamente son incompatibles. Un Gobierno hábil podría convertir esa tensión en un buen esquema de negociación.

El Gobierno sabe que una Acusación Constitucional contra Grau es dolorosa para parte de la oposición y que le llega muy de cerca al exPresidente Boric. Además, La Moneda ya notificó a la oposición que, si es capaz de obtener mayoría en el Senado para el megaproyecto, podría suceder lo mismo con la acusación contra Grau. En consecuencia, podría plantearle a la oposición que lo mejor sería cooperar. Es decir, sumarse al proyecto y, con ello, salvar a Grau.

La otra opción es que la oposición no coopere, y ahí la respuesta sería una sola. El Gobierno aprobará igual el proyecto, pero Grau queda en zona de riesgo. Todo esto, por cierto, no es lo deseable en una discusión política, pero lamentablemente es lo que muchas veces sucede. En este contexto, el Gobierno ya jugó todas sus cartas y ahora es la oposición quien debe decidir si toma la plata o enfrenta el plomo.

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