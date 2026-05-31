Primer examen de Martín Arrau: Comisión de Seguridad lo citó este lunes en medio de la polémica por el plan de seguridad

31 may. 2026 - 12:33 hrs.

A menos de una semana de haber asumido como ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau enfrentará este lunes su primer examen político en el Congreso Nacional. Y lo hará solo horas después de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast.

La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados citó al secretario de Estado para una sesión programada entre las 16:00 y las 18:00 horas en Valparaíso, instancia que marcará su primera comparecencia ante parlamentarios desde que aterrizó en una de las carteras más complejas y observadas del gobierno.

La convocatoria ocurre en un momento particularmente sensible para la nueva autoridad. Durante sus primeros días en el cargo, Arrau ha debido responder reiteradamente a una pregunta que se ha instalado tanto en el mundo político como en los especialistas en seguridad: cuál será el plan de seguridad de su administración.

El tema no es menor. La existencia —o inexistencia— de una nueva estrategia de seguridad terminó convirtiéndose en uno de los principales focos de cuestionamiento hacia la gestión de la exministra Trinidad Steinert y fue una de las materias que dominaron el debate público en las semanas previas al cambio de gabinete.

Por lo mismo, la sesión de este lunes podría transformarse en la primera oportunidad para que el ministro exponga ante los diputados cuál será la hoja de ruta de la cartera durante los próximos años.

Una citación inesperada

Hasta ahora, el propio Arrau había concentrado buena parte de su agenda política en reuniones con autoridades, policías y equipos técnicos del ministerio. Incluso, había anunciado actividades en el Senado para este martes 2 de junio.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, el diputado republicano Cristian Araya, resolvió convocarlo para este lunes, adelantando así el primer encuentro formal entre el ministro y los integrantes de la instancia legislativa encargada de revisar gran parte de las iniciativas en materia de seguridad.

Parlamentarios consultados por este medio advierten que la asistencia del ministro adquiere una relevancia especial debido al debate que se ha abierto respecto de la política de seguridad que impulsará la nueva administración.

La expectativa se explica porque las primeras declaraciones del ministro generaron interpretaciones cruzadas. En sus intervenciones públicas, Arrau ha señalado que la política nacional de seguridad pública vigente —diseñada durante la administración anterior— continúa siendo el marco sobre el cual trabajará el ministerio.

Aquellas declaraciones fueron leídas por algunos sectores como una señal de continuidad más que de ruptura, abriendo interrogantes sobre cuáles serán los cambios concretos que impulsará la nueva autoridad.

Los proyectos en tabla

Formalmente, la citación tiene por objeto discutir tres proyectos de ley que forman parte de la agenda legislativa de seguridad.

El primero corresponde a una iniciativa que modifica la Ley N°20.931 para ampliar la aplicación del control preventivo de identidad en zonas fronterizas, instalaciones estratégicas y sus inmediaciones.

La propuesta, impulsada por la diputada Sara Concha y otros parlamentarios, será sometida a votación durante la sesión.

En segundo término, la comisión continuará la discusión de un proyecto que incorpora los delitos contra la propiedad industrial al catálogo de delitos precedentes del lavado de activos, permitiendo perseguir las ganancias obtenidas mediante ese tipo de ilícitos.

Finalmente, los diputados iniciarán el análisis de una iniciativa destinada a endurecer las sanciones para quienes provoquen daños a la propiedad mediante rayados, grafitis o marcas similares, especialmente cuando afecten monumentos nacionales.

Sin embargo, en el Congreso reconocen que el interés político de la jornada probablemente estará lejos de esos proyectos.

Las preguntas que esperan a Arrau

La comparecencia se producirá luego de una semana intensa para el nuevo ministro.

Desde su llegada al cargo, Arrau ha debido responder consultas sobre la continuidad de programas impulsados por la administración anterior, el estado de la agenda legislativa en seguridad, la coordinación con policías y fiscales y la estrategia para enfrentar fenómenos como el crimen organizado, el narcotráfico y la violencia en la Macrozona Sur.

A ello se suman las decisiones adoptadas durante sus primeros días de gestión, entre ellas la desvinculación de los abogados que integraban el equipo contratado durante la administración de Trinidad Steinert, medida que fue interpretada en el mundo político como una señal de que buscaba marcar rápidamente diferencias con su antecesora.

En ese contexto, la sesión de este lunes podría transformarse en el primer espacio donde los diputados intenten obtener definiciones más concretas sobre la dirección que tomará el Ministerio de Seguridad Pública bajo su conducción.

No será una comparecencia cualquiera. Será el primer examen parlamentario de un ministro que llegó al cargo con la promesa de fortalecer la seguridad, pero que aún debe explicar cuál será exactamente el plan para conseguirlo.

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