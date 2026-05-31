CyberDay: Esta es la hora de inicio del evento de ofertas

31 may. 2026 - 12:00 hrs.

Este mes de junio parte con un importante evento de ofertas y descuentos para compras en línea; se trata del CyberDay, instancia organizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y que busca ofrecer cientos de rebajas en una serie de productos y servicios.

Los primeros días de abril se llevó a cabo el Black Sale, el primer evento de ofertas online del 2026, pero esta vez será turno del CyberDay, el que se extenderá por tres días.

¿A qué hora empieza el CyberDay?

Si bien algunas tiendas se anticipan al anuncio y publicación de su respectivo catálogo de ofertas y descuentos, la Cámara de Comercio de Santiago fijó la fecha de inicio para este lunes 1 de junio exactamente a las 00:00 horas.

El CyberDay 2026 se extenderá por tres días, desde el lunes 1 al miércoles 3 de junio; sin embargo, comúnmente las tiendas extienden este evento debido a la alta demanda y participación de sus clientes.

Según la propia CCS, para esta edición del CyberDay se proyectan ventas por US$540 millones de dólares, cifra superior a la del año pasado, cuando se alcanzaron los US$520 millones de la divisa americana.

Finalmente, en esta ocasión habrá una novedad con respecto a años anteriores, ya que a través del sitio web oficial del evento se implementó una nueva función con inteligencia artificial. Se trata de "Cyber AI", una solución que permitirá a los usuarios tener acceso 24/7 a una búsqueda inteligente, recibir recomendaciones personalizadas y resolver sus necesidades de manera más precisa.

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