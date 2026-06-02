Jueza decreta sobreseimiento definitivo de Claudio Orrego en caso ProCultura y condena en costas al fiscal Castro Bekios

02 jun. 2026 - 13:15 hrs.

¿Qué pasó?

La jueza Carla Capello decretó este martes el sobreseimiento definitivo del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en el marco de la investigación vinculada al caso ProCultura, una de las principales aristas derivadas del denominado caso Convenios.

La magistrada acogió la solicitud de la defensa del gobernador, Ciro Colombara, y resolvió poner término a la persecución penal en su contra. Junto con ello, condenó al Ministerio Público al pago de las costas del proceso y dispuso que dicha obligación recaiga también, de manera personal, en el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien encabezaba las diligencias investigativas relacionadas con esta causa.

La resolución constituye un importante revés para la Fiscalía, que durante la audiencia se opuso al sobreseimiento definitivo solicitado por la defensa de Orrego.

La jueza Capello también condenó al pago de las costas procesales al Consejo de Defensa del Estado (CDE). Aunque el organismo nunca presentó una querella en contra del gobernador regional, durante la audiencia manifestó su oposición a que se decretara el cierre definitivo de la investigación respecto de la autoridad.

Según se conoció durante la audiencia, tanto la Fiscalía como el CDE sostuvieron que existían antecedentes que justificaban mantener abierta la causa. Sin embargo, la magistrada estimó que correspondía acceder al sobreseimiento solicitado por la defensa.

La decisión implica que Claudio Orrego queda desvinculado de manera definitiva de esta investigación penal, salvo que los intervinientes recurran ante tribunales superiores para intentar revertir la resolución.

La determinación de la jueza adquiere especial relevancia por la condena en costas impuesta no solo al Ministerio Público como institución, sino también personalmente al fiscal regional Juan Castro Bekios, una medida poco habitual en causas de alta connotación pública y que podría abrir un debate sobre la actuación de los organismos persecutores en investigaciones complejas.

La resolución se produce en medio de las múltiples investigaciones que surgieron a raíz del caso Convenios, que puso bajo la lupa las transferencias de recursos públicos a fundaciones y organizaciones privadas en distintas regiones del país. En este contexto, la arista ProCultura ha sido una de las más relevantes debido a la magnitud de los recursos involucrados y al impacto político de sus diligencias.

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