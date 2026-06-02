Justicia paraliza proyecto de nueva cárcel en Santiago: Gobierno insiste en que es necesaria

02 jun. 2026 - 13:01 hrs.

¿Qué pasó?

Un importante revés sufrió el proyecto de la nueva cárcel que se busca emplazar en la comuna de Santiago, luego de que el 17° Juzgado Civil de Santiago acogiera una solicitud presentada por el municipio y ordenara la suspensión de la resolución que permitía avanzar con la iniciativa.

La decisión judicial deja en pausa la resolución del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que autorizaba el desarrollo del recinto penitenciario en el sector Rondizzoni-Pedro Montt, una iniciativa que ha generado controversia entre autoridades comunales y vecinos del sector.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Municipalidad de Santiago, el fallo de la jueza Rocío Pérez Gamboa paraliza las modificaciones al Plan Regulador, los procesos de licitación, la adjudicación de contratos, la asignación de recursos públicos y cualquier otro trámite destinado a ejecutar las obras.

Desbordes celebra el fallo y llama al Ejecutivo a reconsiderar el proyecto

Tras conocerse la resolución, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, valoró la decisión judicial y aseguró que esta respalda los cuestionamientos que el municipio ha planteado desde el año pasado.

"La magistrada ha acogido los argumentos que hemos expresado desde el año pasado", señaló el jefe comunal.

Desbordes insistió en que la iniciativa no corresponde a una ampliación del actual recinto penitenciario, sino que se trata de una nueva cárcel, por lo que, a su juicio, debe cumplir con todas las exigencias establecidas en la Ley General de Urbanismo y Construcción.

Asimismo, emplazó al Gobierno a buscar alternativas fuera de zonas urbanas consolidadas.

"Hago un llamado a mi Gobierno a recapacitar, a cumplir la ley y a buscar otro lugar para construir esta nueva cárcel. Existen terrenos disponibles y la infraestructura penitenciaria que Santiago necesita debe desarrollarse lejos de zonas urbanas consolidadas", afirmó.

El alcalde agregó que, si bien la resolución representa una buena noticia para los vecinos del sector, el proceso judicial aún no ha concluido.

"Es una buena noticia para las vecinas y vecinos, pero no la definitiva. Seguiremos defendiendo con firmeza que esta iniciativa no puede imponerse vulnerando la normativa vigente", concluyó.

Gobierno advierte que aún quedan instancias judiciales

Tras la resolución del tribunal, la Subsecretaría de Justicia emitió un comunicado en el que recordó que se trata de una decisión de primera instancia, por lo que todavía existen recursos y etapas procesales pendientes dentro del marco legal.

Desde la repartición enfatizaron que la necesidad de fortalecer la infraestructura penitenciaria continúa siendo una prioridad para el Estado debido al aumento sostenido de la población penal y al déficit histórico de plazas carcelarias en el país.

"La necesidad de fortalecer la infraestructura penitenciaria del país se mantiene vigente. El aumento de la población penal y el déficit histórico de plazas carcelarias hacen necesario seguir avanzando en medidas que permitan ampliar la capacidad del sistema penitenciario", señalaron.

En esa línea, la Subsecretaría de Justicia aseguró que continuará impulsando acciones destinadas a ampliar la capacidad carcelaria y enfrentar los desafíos de seguridad pública, aunque recalcó que lo hará respetando las resoluciones de los tribunales.

"La Subsecretaría de Justicia continuará trabajando para impulsar las acciones necesarias que permitan fortalecer la infraestructura penitenciaria, contribuir a la seguridad pública y dar respuesta a los desafíos que enfrenta el país en esta materia, siempre dentro del marco institucional y con pleno respeto a las decisiones de los tribunales de justicia", indicó el organismo.