Operativo por presunto secuestro termina con un abatido y tres detenidos en Santiago

31 may. 2026 - 22:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un delincuente murió tras un enfrentamiento con personal de Carabineros luego de una denuncia por un presunto secuestro registrada en la comuna de Santiago, región Metropolitana. El procedimiento dejó además a otros tres detenidos y la recuperación de tres armas de fuego.

Según información preliminar, cerca de las 15:40 horas, dos personas extranjeras solicitaron auxilio a Carabineros en el sector céntrico de Santiago. El fiscal ECOH, Eduardo Pontigo, explicó que las víctimas “dicen que habían estado retenidas contra de su voluntad e indican a sus captores”.

Hasta ahora no existe información oficial respecto al tiempo que las personas habrían permanecido retenidas. Tras la denuncia, personal policial realizó patrullajes preventivos y de control en los alrededores, logrando ubicar a los presuntos involucrados en las cercanías de la intersección de San Diego con Santiago.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, al momento de intentar fiscalizar al grupo, uno de los sujetos huyó mientras otro extrajo un arma de fuego, iniciándose un intercambio de disparos con Carabineros. Producto del enfrentamiento, uno de los individuos falleció en el lugar.

Las autoridades confirmaron que no hubo carabineros ni civiles lesionados durante el procedimiento. El general Stephan Godomar, jefe de Zona Metropolitana de Carabineros, señaló que “de las personas que fueron sindicadas en la dinámica de este hecho con características de flagrancia, se logra la detención de todos los individuos relacionados”.

Según información policial preliminar, todos los involucrados serían extranjeros y varios de ellos mantendrían antecedentes policiales y penales.

Las diligencias continúan en desarrollo para esclarecer la dinámica de los hechos y determinar eventuales delitos asociados.