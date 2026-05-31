Temblor se percibe en la zona norte del país: Revisa la magnitud y dónde fue el epicentro

31 may. 2026 - 22:34 hrs.

¿Qué pasó?

La noche del domingo 31 de mayo, a las 22:25 horas, un temblor de magnitud 3.2 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 87 km al suroeste de Socaire, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 256 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.