Día de los Patrimonios reúne a más de 2.600 personas en el Palacio Regional

31 may. 2026 - 22:32 hrs.

¿Qué pasó?

Miles de personas participaron este fin de semana en las actividades organizadas en Santiago con motivo del Día de los Patrimonios, una celebración que volvió a convocar a familias, turistas y vecinos interesados en conocer parte de la historia y la identidad de la capital.

Uno de los principales puntos de encuentro fue el Palacio del Gobierno de Santiago, que recibió a más de 2.600 visitantes durante la jornada, lo que permitió que el público recorriera sus dependencias y conociera más sobre el funcionamiento de la institución.

La programación incluyó además una novedad. En calle Nueva York se realizó la primera versión del Mercadito Patrimonial, espacio que reunió a emprendedores, organizaciones y proyectos vinculados a la promoción y conservación del patrimonio local.

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, valoró la respuesta de la ciudadanía y destacó el creciente interés que genera esta celebración en distintos sectores de la capital.

“Estamos muy contentos con la alta participación en el Día del Patrimonio, que se consolida como la mayor fiesta ciudadana gratuita de Chile. Abrimos el Palacio Regional al público, lo que permite que los santiaguinos conozcan y valoren su ciudad”, señaló.

La autoridad también puso énfasis en la importancia de acercar los espacios públicos y los edificios históricos a la comunidad, para fomentar el conocimiento y la valoración del patrimonio urbano.

El pasaporte patrimonial

Otro de los atractivos de la jornada fue la tercera edición del Pasaporte Patrimonial, iniciativa que invita a las personas a recorrer distintos lugares emblemáticos de Santiago y registrar cada visita como parte de una experiencia cultural.

“El pasaporte ha sido un gran éxito, ya que incentiva a la gente a recorrer y coleccionar visitas a los edificios históricos de Santiago”, destacó Orrego.

Junto a las actividades desarrolladas en el Palacio Regional, la programación contempló recorridos guiados por diversos barrios patrimoniales de la ciudad, lo que permitió a los asistentes conocer espacios vinculados a la memoria, la cultura y el desarrollo histórico de la capital.

La masiva asistencia registrada durante la jornada confirmó nuevamente el interés ciudadano por participar en actividades que promueven el conocimiento del patrimonio local y fortalecen el vínculo entre las personas y los espacios que forman parte de la historia de Santiago.