"Tuve un viaje estupendo": Youtuber internacional elogia al "tren más rápido de Sudamérica" entre Santiago y Chillán

30 may. 2026 - 08:21 hrs.

El pasado mes de octubre, el youtuber internacional Nonstop Eurotrip visitó Chile, anunciando reportes de viaje del "Tren del Recuerdo" y el "Tren más rápido de Sudamérica" entre Santiago y Chillán.

Finalmente, el video del tren a Chillán se publicó ayer viernes, con el creador de contenido elogiando el servicio de la Empresa de los Ferrocarriles de Estado (EFE) al compararlo con servicios similares del extranjero.

"El tren más rápido de Sudamérica"

El viaje comenzó en el Metro de Santiago para llegar hasta la Estación Central, en donde detalló los servicios que ofrece la terminal ferroviaria capitalina antes de acercarse al andén 1, en donde se encontraba estacionado el tren.

"Es una unidad eléctrica bimodal de cuatro vagones construida en China, modelo SFB-500, que tiene una velocidad máxima de 160 km/h, lo que lo convierte en el tren más rápido de Sudamérica", dijo al ver por primera vez el convoy.

Sobre el costo de su travesía a la región de Ñuble, señaló que "mi asiento Standard Plus me costó 16.500 pesos por un viaje de buena calidad de casi cinco horas en un viaje interurbano de estándar internacional. Es una muy buena oferta".

Tras esto, el youtuber recorrió todos los vagones del tren, destacando la calidad y los precios de los productos de la cafetería, además de los baños modernos y "súper limpios".

"En general, tuve un viaje estupendo en el tren más rápido de Sudamérica. Esta unidad de fabricación china estaba muy limpia, era bastante cómoda y tenía todo lo que necesitaba para este viaje de casi cinco horas a lo largo del valle central chileno", señaló como resumen de su experiencia.

A esto agregó que "había una buena selección de comidas y bebidas a buen precio. El personal fue amable, servicial y muy paciente con mi nivel intermedio de español. Sin embargo, lo mejor para mí fueron las increíbles vistas de la Cordillera de Los Andes, una de las mejores que se pueden ver desde un tren que no sea de montaña".

"Recomiendo altamente este tren y viaje, pero asegúrense de elegir un asiento al lado izquierdo cuando viajen hacia el sur", finalizó.

Revisa el reporte de viaje

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