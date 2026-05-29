"¿Por qué no tomaste un Uber?": Los mensajes que recibió Diego Muñoz por la muerte de Coke en Reunión de Superados

29 may. 2026 - 08:47 hrs.

Reunión de Superados, la exitosa teleserie del Mega, tuvo uno de sus capítulos más impactantes y emocionantes. Los televidentes fueron testigos de la muerte de Coke (Diego Muñoz), uno de los personajes más queridos de la trama nocturna.

Si bien el exesposo de Matilde (Ignacia Baeza) tenía serios problemas por su adicción al alcohol, trató de salir adelante para recuperar a su familia, pero lamentablemente tuvo una recaída que le costó la vida. De hecho, Manuel (Mario Horton) le dijo a Matilde que su expareja había muerto.

La despedida de Coke en Reunión de Superados

Uno de los momentos más emocionantes para los televidentes fue cuando Coke, tras abandonar el bar, se dirigió a su antigua casa para despedirse de su familia. Al ingresar al domicilio, se dirigió a los dormitorios de sus hijos y al de Matilde, a quienes arropó y les dio un beso.

El momento anterior tuvo un simbolismo cargado de espiritualidad, ya que representó la despedida de Coke de su familia, tras morir en un accidente de tránsito.

"No estoy soportando esta depre"

Fue tal el cariño que los televidentes le tomaron a Coke, que, una vez que terminó el capítulo, le dejaron cientos de mensajes al actor Diego Muñoz en su última publicación de Instagram.

"Coke, te voy a extrañar", "vuela alto, Coke... emotiva tu escena", "no, tú en Corralco y nosotros aquí llorando. No estoy soportando esta depre. Quedé mal", "jamás había llorado en una teleserie. Nos rompiste el corazón, Coke. Gran actor, qué pena me dio", "¿por qué no tomaste un Uber para irte a la casa?", "es una novela, pero me las lloré todas, Coke", son algunos de los mensajes que se leen en la red social de Diego Muñoz.

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Pero eso no es todo. El próximo lunes también se vivirá un capítulo de alto impacto, ya que todos los amigos de Coke, incluidos sus hijos, se enterarán de su fallecimiento. Estas escenas dejarán múltiples emociones en los televidentes.

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