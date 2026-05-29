"Chofi y Tapia" siguen su romance en el teatro Sporting: Así puedes conseguir entradas para ver a la dupla de "Detrás del Muro"

29 may. 2026 - 10:22 hrs.

Viña del Mar suma un nuevo espacio para las artes escénicas. Teatro Sporting abre sus puertas como sala dedicada a la actividad artística y cultural, con la intención de convertirse en un referente para la región de Valparaíso. Una apuesta que llega en un momento en que la oferta cultural en la zona ha ido creciendo y diversificándose.

La inauguración de un nuevo teatro siempre marca un hito para la ciudad que lo recibe. Más allá de la infraestructura, estos espacios generan comunidad, acercan el arte a públicos nuevos y abren posibilidades para artistas locales y de otras regiones que necesitan escenarios de calidad donde presentar su trabajo.

Chofi y Tapia en el teatro

Para su debut, el Teatro Sporting eligió una propuesta que difícilmente dejará indiferente a nadie. La función inaugural estará a cargo de Paola Troncoso y Patricio Fuentes, los actores detrás de los queridos personajes de Chofi y Tapia, una de las duplas cómicas más populares y cercanas del humor nacional.

La obra se llama "Por amor, o la juerza" y promete una noche cargada de humor, situaciones cotidianas y emoción. El espectáculo es fiel al estilo que ha hecho famosos a estos personajes: una comedia entrañable que conecta con el público a través de situaciones reconocibles y un lenguaje completamente popular y sin pretensiones.

¿Cómo comprar entradas?

Las entradas para esta única función están disponibles a través de www.passline.com, la plataforma de venta de tickets donde se pueden adquirir con anticipación.

La función se realizará el sábado 11 de julio a las 21 horas, en la nueva sala ubicada en Los Castaños 440, dentro del Sporting de Viña del Mar. El recinto cuenta con estacionamiento gratuito con ticket, lo que facilita la llegada especialmente para quienes vienen desde otras comunas de la región.

El espacio está pensado para ofrecer una experiencia cómoda y segura, en uno de los sectores más emblemáticos de Viña del Mar. La ubicación dentro del Sporting le da al recinto un entorno conocido y de fácil acceso para el público local y para quienes visitan la ciudad.

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