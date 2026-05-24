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Nacional

Día del Completo en Chile: Conoce los locales que lanzaron promociones para disfrutar de esta delicia

¿Qué pasó?

Hoy en Chile es el Día del Completo, y distintos locales ofrecen descuentos para quienes quieran aprovechar de disfrutar esta icónica preparación.

¿Te gusta el tradicional, el italiano o solo vienesa y mayo?... Acá tienes una guía para disfrutar esta jornada solo o en familia.

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Los más golosos no pueden permanecer indiferentes, pues, por ejemplo, una famosa cadena tendrá su clásico 2x1.

Promociones y ofertas del Día del Completo

DOMINÓ

 
 
 
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JUAN MAESTRO 

 

 
 
 
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DOGGIS

 
 
 
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EMPORIO SCHWENCK 

 
 
 
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PAPAPLETOS

 
 
 
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MIGUELAYO

EL BAJÓN PENCO

 
 
 
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