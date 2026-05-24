Día del Completo en Chile: Conoce los locales que lanzaron promociones para disfrutar de esta delicia

24 may. 2026 - 12:12 hrs.

¿Qué pasó?

Hoy en Chile es el Día del Completo, y distintos locales ofrecen descuentos para quienes quieran aprovechar de disfrutar esta icónica preparación.

¿Te gusta el tradicional, el italiano o solo vienesa y mayo?... Acá tienes una guía para disfrutar esta jornada solo o en familia.

Los más golosos no pueden permanecer indiferentes, pues, por ejemplo, una famosa cadena tendrá su clásico 2x1.

Promociones y ofertas del Día del Completo

DOMINÓ

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JUAN MAESTRO

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DOGGIS

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PAPAPLETOS

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MIGUELAYO

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EL BAJÓN PENCO