Día del Completo en Chile: Conoce los locales que lanzaron promociones para disfrutar de esta delicia
- Por Meganoticias | Francisca Mieres
¿Qué pasó?
Hoy en Chile es el Día del Completo, y distintos locales ofrecen descuentos para quienes quieran aprovechar de disfrutar esta icónica preparación.
¿Te gusta el tradicional, el italiano o solo vienesa y mayo?... Acá tienes una guía para disfrutar esta jornada solo o en familia.
Los más golosos no pueden permanecer indiferentes, pues, por ejemplo, una famosa cadena tendrá su clásico 2x1.
Promociones y ofertas del Día del Completo
DOMINÓ
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JUAN MAESTRO
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DOGGIS
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EMPORIO SCHWENCK
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PAPAPLETOS
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MIGUELAYO
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EL BAJÓN PENCO
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