Tren del Recuerdo: ¿Cuándo son las próximas salidas?

27 may. 2026 - 19:00 hrs.

Las próximas salidas del Tren del Recuerdo ya están confirmadas, por lo que los interesados deben conocer las fechas para planificar su próximo viaje por el patrimonio, el turismo y la historia de Chile.

Esta iniciativa ofrece viajes turísticos entre Santiago, San Antonio y Limache. También contempla un servicio de larga distancia entre Santiago y Temuco y el tren “El Valdiviano”, entre Valdivia y Antilhue.

Según el sitio web oficial, la ruta está a cargo de la Corporación del Patrimonio Ferroviario (ACCPF), una entidad privada sin fines de lucro que se fundó en 1984 y que actualmente funge como única operadora de trenes turísticos y de larga distancia de Chile, por medio de contrato con la Empresa de los Ferrocarriles del Estado.

¿Cuándo son las próximas salidas del Tren del Recuerdo?

Las próximas salidas del Tren del Recuerdo están contempladas para las siguientes fechas y con los siguientes destinos:

Tren Santiago - San Antonio (ida y vuelta) - Domingo 07 de junio

(ida y vuelta) - Domingo 07 de junio Tren Santiago - Limache (ida y vuelta) - combinación Valparaíso y rutas con almuerzo - Sábado 06 de junio

(ida y vuelta) - combinación Valparaíso y rutas con almuerzo - Sábado 06 de junio Tren Santiago - Llay-Llay (ida y vuelta / tours con almuerzo) - Sábado 06 de junio

(ida y vuelta / tours con almuerzo) - Sábado 06 de junio Servicio regional Llay-Llay - Limache (combinación Valparaíso) - Sábado 06 de junio

Además de las rutas confirmadas, la plataforma alberga un buscador de pasajes que tabula el requerimiento específico del usuario, quien puede especificar el origen, el destino y la fecha prevista del viaje.

Horarios de boletería

En la página web se especifica que los horarios de atención para el despacho de la boletería son de lunes a viernes (entre las 9 y las 20 horas) y los sábados (entre las 9 y las 15 horas).

Los promotores invitan a vivir la experiencia de viajar en un tren de época, bajo la dirección del proyecto, que busca restaurar, conservar y operar material rodante patrimonial, manteniendo en custodia un centenar de equipos.

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