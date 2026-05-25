Bono Base Familiar: Los requisitos para recibirlo

25 may. 2026 - 10:00 hrs.

El Estado chileno, a través del subsistema Chile Seguridades y Oportunidades, entrega el Bono Base Familiar, un aporte económico mensual diseñado para apoyar a las familias y personas que se encuentran en situación de pobreza extrema.

Este beneficio busca incrementar los ingresos monetarios de los hogares más vulnerables y se otorga por un período de 24 meses desde su concesión, siempre y cuando se mantenga el cumplimiento de las condiciones legales.

¿Qué necesito para recibir el Bono Base Familiar?

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mindeso), no es necesario postular. Su activación es automática, pero se verifica el día 15 de cada mes que el hogar cumpla con los siguientes requisitos:

Participación activa: estar participando en el Acompañamiento Psicosocial (APS) o en el Acompañamiento Sociolaboral (ASL) de los programas Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos.

estar participando en el Acompañamiento Psicosocial (APS) o en el Acompañamiento Sociolaboral (ASL) de los programas Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos. Límite de ingresos: que el ingreso per cápita mensual de la familia sea inferior a $45.572 (valor fijado según la CASEN 2009 y la normativa vigente).

¿Cómo se paga el Bono Base Familiar?

El bono cubre el 85% de la diferencia entre los ingresos mensuales per cápita del hogar y el valor de la línea de pobreza extrema ($45.572). Como referencia, el monto promedio pagado alcanza los $58.594.

A partir del mes 17 de entrega, el monto del bono comenzará a decrecer un sexto (1/6) por mes, siempre que se sigan cumpliendo los requisitos. La familia o persona participante puede elegir la modalidad en que recibirá el dinero:

Depósito electrónico: transferencia directa a una cuenta bancaria o a la CuentaRUT (la cual el Ministerio abre sin costo si el usuario no tiene una). En esta modalidad el cobro no tiene fecha de caducidad.

transferencia directa a una cuenta bancaria o a la CuentaRUT (la cual el Ministerio abre sin costo si el usuario no tiene una). En esta modalidad el cobro no tiene fecha de caducidad. Pago presencial: retiro del dinero con la cédula de identidad en la Caja de Compensación Los Héroes o en sucursales de BancoEstado. Quienes elijan esta modalidad tienen hasta seis meses para cobrar; si no lo hacen, se entenderá que renuncian al beneficio.

¿Quién puede recibir el Bono Base Familiar?

Para organizar la entrega de los fondos dentro de un grupo familiar, la ley establece un estricto orden de prioridad para determinar quién será la persona designada para cobrar:

Prioridad 1: la madre de personas menores de 18 años, con certificación de invalidez, con discapacidad mental, o de personas que puedan ser causantes del Subsidio Familiar (SUF).

la madre de personas menores de 18 años, con certificación de invalidez, con discapacidad mental, o de personas que puedan ser causantes del Subsidio Familiar (SUF). Prioridad 2: la mujer mayor de 18 años de edad que sea jefa de hogar o pareja del jefe de hogar.

la mujer mayor de 18 años de edad que sea jefa de hogar o pareja del jefe de hogar. Prioridad 3: la mujer mayor de 18 años que desempeñe la función de dueña de casa.

la mujer mayor de 18 años que desempeñe la función de dueña de casa. Prioridad 4: si no hay mujeres en el hogar que cumplan con las prioridades anteriores, se pagará al hombre mayor de 18 años que sea jefe de hogar.

si no hay mujeres en el hogar que cumplan con las prioridades anteriores, se pagará al hombre mayor de 18 años que sea jefe de hogar. Prioridad 5: si no se cumplen las condiciones anteriores, recibirá el bono cualquier mujer mayor de 18 años. De no existir, se pagará a cualquier hombre mayor de 18 años.

si no se cumplen las condiciones anteriores, recibirá el bono cualquier mujer mayor de 18 años. De no existir, se pagará a cualquier hombre mayor de 18 años. Prioridad 6: en caso de que no aplique ninguna de las opciones anteriores, el bono se pagará a la persona mayor de edad que tenga a su cuidado a un menor de 18 años.

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