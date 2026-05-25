El auge del lujo urbano en Chile: Chilenos pagan hasta $700.000 por un polerón exclusivo

25 may. 2026 - 10:10 hrs.

Cada día el mundo de la moda es más importante para la gente. Por ello, tiendas de "fast fashion", como H&M o Zara, han captado una gran parte del mercado nacional, ya que permiten acceder a diversas prendas a precios relativamente bajos.

Sin embargo, existe un nicho dispuesto a gastar grandes sumas de dinero en una sola prenda: el de la ropa urbana de lujo, dominado por marcas como Balenciaga, Off-White, Palm Angels y Versace. En este segmento, los compradores están dispuestos a pagar hasta $700.000 por un polerón o $300.000 por una polera.

¿Por qué son tan caros?

Según consignó a LUN Daniel Artal, dueño de RESERVED, una de las tiendas más importantes del segmento en nuestro país, los precios se justifican por distintos factores, como los materiales, el calce y la confección de las prendas.

Si bien existen marcas cuyos precios ya son elevados por ser consideradas de lujo, como Off-White y Balenciaga, también existe otro fenómeno conocido como "hype". Este concepto se refiere al entusiasmo y alta demanda que generan ciertas piezas de marcas como Supreme, las cuales se producen en cantidades limitadas. Por ello, prendas que inicialmente pueden costar alrededor de $150.000 alcanzan valores exorbitantes de hasta $700.000 en el mercado de reventa.

¿Quién es el público objetivo de estos productos?

A diferencia de lo que se podría pensar, el mercado de la ropa urbana de lujo en Chile no es exclusivo de un solo sector socioeconómico. Según detalla el dueño de RESERVED, el público local se divide prácticamente en dos mitades muy marcadas.

Por un lado, están los compradores de alto patrimonio que buscan exclusividad y diseños de edición limitada. Por el otro, existe un grupo importante de clientes comunes y corrientes que, a pesar de no contar con un amplio presupuesto, priorizan el calce, la confección y el estatus que otorgan estas marcas, e incluso se endeudan para adquirir una de estas piezas.

La antesala del CyberDay 2026

Este fenómeno de la moda urbana se da en un momento clave para el comercio nacional, ya que el país se prepara para una nueva edición del CyberDay Chile 2026. El evento masivo de compras en línea, organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), será entre el lunes 1 y el miércoles 3 de junio.

En la instancia participarán más de 700 marcas acreditadas que ofrecerán atractivos descuentos de hasta un 60% en categorías que van desde la moda y la tecnología hasta el hogar y los viajes. Para garantizar una compra segura, los expertos recomiendan acceder siempre a través del sitio oficial cyber.cl.

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