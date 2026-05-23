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Descuentos en bencinas: Estas son las 16 comunas del país en que se cobran 100 pesos menos este sábado 23 de mayo

¿Qué pasó?

La empresa Copec anunció en sus redes sociales las 16 comunas del país que tendrán descuentos en combustibles este sábado 23 de mayo, beneficio que permitirá acceder a una rebaja de $100 por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos.

¿Cómo solicitar el descuento?

La empresa explicó que solo debes ir a cargar bencina en alguna de las estaciones Copec de las comunas publicadas y podrás acceder al beneficio de manera automática.

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El descuento aplica con cualquier medio de pago, sin necesidad de inscripción previa y es acumulable con otras promociones vigentes.

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Las comunas beneficiadas

Las 16 comunas incluidas este sábado son:

Región de Antofagasta

  • Calama

Región de Atacama

  • Chañaral

Región de Coquimbo

  • La Serena

Región de Valparaíso

  • Quilpué
  • Santo Domingo

Región Metropolitana

  • Peñaflor
  • San Ramón

Región de O’Higgins :

  • Pichilemu

Región del Maule:

  • Teno

Región de Ñuble:

  • Yungay

Región de Biobío:

  • Cañete
  • Talcahuano

Región de La Araucanía:

  • Padre las casas

Región de Los Ríos:

  • La Unión
  • Panguipulli

Región de Los Lagos:

  • Puerto Montt

El beneficio está disponible desde las 12:00 hasta las 23:59 horas, y las comunas beneficiadas se anuncian diariamente a través del Instagram de Copec.

 
 
 
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