Descuentos en bencinas: Estas son las 16 comunas del país en que se cobran 100 pesos menos este sábado 23 de mayo
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
La empresa Copec anunció en sus redes sociales las 16 comunas del país que tendrán descuentos en combustibles este sábado 23 de mayo, beneficio que permitirá acceder a una rebaja de $100 por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos.
¿Cómo solicitar el descuento?
La empresa explicó que solo debes ir a cargar bencina en alguna de las estaciones Copec de las comunas publicadas y podrás acceder al beneficio de manera automática.
El descuento aplica con cualquier medio de pago, sin necesidad de inscripción previa y es acumulable con otras promociones vigentes.Ir a la siguiente nota
Las comunas beneficiadas
Las 16 comunas incluidas este sábado son:
Región de Antofagasta
- Calama
Región de Atacama
- Chañaral
Región de Coquimbo
- La Serena
Región de Valparaíso
- Quilpué
- Santo Domingo
Región Metropolitana
- Peñaflor
- San Ramón
Región de O’Higgins :
- Pichilemu
Región del Maule:
- Teno
Región de Ñuble:
- Yungay
Región de Biobío:
- Cañete
- Talcahuano
Región de La Araucanía:
- Padre las casas
Región de Los Ríos:
- La Unión
- Panguipulli
Región de Los Lagos:
- Puerto Montt
El beneficio está disponible desde las 12:00 hasta las 23:59 horas, y las comunas beneficiadas se anuncian diariamente a través del Instagram de Copec.
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