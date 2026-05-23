Descuentos en bencinas: Estas son las 16 comunas del país en que se cobran 100 pesos menos este sábado 23 de mayo

23 may. 2026 - 10:34 hrs.

¿Qué pasó?

La empresa Copec anunció en sus redes sociales las 16 comunas del país que tendrán descuentos en combustibles este sábado 23 de mayo, beneficio que permitirá acceder a una rebaja de $100 por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos.

¿Cómo solicitar el descuento?

La empresa explicó que solo debes ir a cargar bencina en alguna de las estaciones Copec de las comunas publicadas y podrás acceder al beneficio de manera automática.

El descuento aplica con cualquier medio de pago, sin necesidad de inscripción previa y es acumulable con otras promociones vigentes.

Las comunas beneficiadas

Las 16 comunas incluidas este sábado son:

Región de Antofagasta

Calama

Región de Atacama

Chañaral

Región de Coquimbo

La Serena

Región de Valparaíso

Quilpué

Santo Domingo

Región Metropolitana

Peñaflor

San Ramón

Región de O’Higgins :

Pichilemu

Región del Maule:

Teno

Región de Ñuble:

Yungay

Región de Biobío:

Cañete

Talcahuano

Región de La Araucanía:

Padre las casas

Región de Los Ríos:

La Unión

Panguipulli

Región de Los Lagos:

Puerto Montt

El beneficio está disponible desde las 12:00 hasta las 23:59 horas, y las comunas beneficiadas se anuncian diariamente a través del Instagram de Copec.