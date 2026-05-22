Bencinas con descuento: conoce las 16 comunas que podrán acceder a una rebaja de $100 por litro este 22 de mayo
- Por Felipe Gallardo
¿Qué pasó?
Copec continúa con su dinámica de descuentos en combustible para lugares selectos del país. Mediante sus redes sociales, comunicaron las 16 comunas que podrán acceder de manera exclusiva a una atractiva rebaja de $100 por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos.
¿Cómo funciona el descuento?
Según explicó la compañía, el beneficio es accesible para todos y cuenta con las siguientes características:
- Es válido con cualquier medio de pago
- No requiere de una inscripción previa
- Acumulable con otras promociones vigentes
¿Qué comunas tienen el beneficio este viernes?
Las estaciones de servicio Copec que contarán con la rebaja de $100 por litro están ubicadas en las siguientes localidades del país:
- Las Cabras
- Iquique
- Castro
- Valdivia
- Penco
- Quillón
- Villarrica
- El Quisco
- Parral
- Copiapó
- Cerrillos
- Padre Hurtado
- Cartagena
- Mulchén
- Huechuraba
- Laja
¿Hasta qué hora dura el descuento?
Según confirma Copec, el descuento está vigente entre las 12:00 y las 23:59 horas de este viernes en las estaciones ubicadas en las comunas adheridas.
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