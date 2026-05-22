Videos muestran incendio que destruyó supermercado Súper Oferta en Padre Las Casas

22 may. 2026 - 16:58 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio de grandes dimensiones afectó este viernes a un supermercado Súper Oferta en la comuna de Padre Las Casas, en la región de La Araucanía.

El siniestro se desató en el local ubicado en la intersección de Pulmahue con la Quebrada, movilizando a personal de Bomberos para controlar la emergencia.

Columna de humo visible desde Temuco

Debido a la intensidad de las llamas, Bomberos decretó una tercera alarma de emergencia. La magnitud del incendio generó una columna de humo visible desde distintos puntos de la comuna e, incluso, desde la vecina Temuco.

Diversos registros y videos muestran que gran parte del supermercado quedó destruido por el fuego.

A la espera de un balance oficial

Bomberos se encuentra trabajando en la emergencia y se espera que, a medida que la situación esté controlada, se entregue una vocería para conocer detalles de cómo habría iniciado el siniestro.

Mira acá los registros

Todo sobre Policial