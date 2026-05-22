Vuelve Brayan Cortés y aparece "suizo-chileno" Nils Reichmuth: Las sorpresas de La Roja para enfrentar a Portugal y Congo

22 may. 2026 - 17:57 hrs.

La Selección Chilena comenzará en junio una nueva fecha FIFA con dos amistosos de alto nivel ante Portugal y República Democrática del Congo, ambas selecciones clasificadas al Mundial 2026.

Aunque La Roja quedó fuera de la próxima Copa del Mundo, los dirigidos por Nicolás Córdova tendrán una exigente preparación ante rivales que sí dirán presente en Norteamérica.

Las figuras que no estarán

Entre los nombres que quedarán fuera aparecen Ben Brereton, Marcelino Núñez y Erick Pulgar, tres futbolistas que militan en el extranjero.

En el caso de Brereton y Núñez, ambos presentan complicaciones físicas. El delantero continúa recuperándose de una lesión en la rodilla, mientras que el volante recientemente se sometió a una intervención nasal. En el caso de Pulgar, habría tomado la propia decisión de ausentarse, el mediocampista no entregó mayores argumentos.

La gran sorpresa: El suizo-chileno Nils Reichmuth

Nils Reichmuth llega como una de las novedades en el panorama de la Selección Chilena tras una temporada destacada en Suiza. El mediocampista de 24 años registró cuatro goles y tres asistencias, siendo una pieza importante en el histórico campeonato conseguido por el FC Thun en la Super League, el primero en la historia del club.

En paralelo a este logro, Reichmuth realizó los trámites para cambiar su nacionalidad, paso clave para poder ser considerado por La Roja. Esto se dio en un momento oportuno, ya que el jugador había defendido a la selección de Suiza en la categoría Sub 21, aunque nunca llegó a debutar con el equipo adulto.

Gracias a que su madre es chilena, el futbolista cumple con los requisitos para representar a Chile a nivel internacional, quedando plenamente habilitado para ser considerado por el cuerpo técnico.

El regreso de Brayan Cortés

Uno de los nombres que marcarón la convocatoria es Brayan Cortés, arquero que no había sido considerado anteriormente por el DT.

Durante el proceso de Córdova, Lawrence Vigouroux se había adueñado del arco de la Selección. Sin embargo, el buen presente del exportero de Colo-Colo en Argentinos Juniros habría sido clave para concretar su regreso a la nómina.

Los amistosos de Chile antes del Mundial

Los encuentros ante Portugal y República Democrática del Congo servirán como preparación para ambas selecciones mundialistas de cara a la cita planetaria de 2026.

Para Chile, en tanto, serán una oportunidad para seguir probando nombres y consolidar una base pensando en el próximo proceso clasificatorio.

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