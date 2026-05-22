Messi se une a Cristiano Ronaldo en exclusivo ranking de futbolistas multimillonarios

22 may. 2026 - 16:10 hrs.

Lionel Messi volvió a hacer historia, aunque esta vez lejos de las canchas. El astro argentino alcanzó un patrimonio neto superior a los US$1.000 millones, convirtiéndose en uno de los pocos deportistas del planeta en lograrlo.

Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, el actual jugador del Inter de Miami se unió a Cristiano Ronaldo como los únicos futbolistas en superar la barrera de las diez cifras.

A sus 38 años, Messi ha acumulado más de US$700 millones en salarios y bonos desde 2007. Sin embargo, gran parte de su crecimiento económico también se explica por inversiones, patrocinios y distintos negocios desarrollados fuera del deporte.

Los negocios que impulsaron su fortuna

La riqueza de Messi no depende únicamente del fútbol. El argentino ha diversificado sus ingresos con inversiones inmobiliarias, marcas y participación en distintos proyectos empresariales.

Entre sus activos más destacados aparece un fondo inmobiliario cotizado en España, valorizado en cerca de US$232 millones. También mantiene participación en la cadena gastronómica argentina El Club de la Milanesa y lanzó su propia bebida deportiva llamada Más+ by Messi.

Además, cuenta con una opción para adquirir acciones del Inter de Miami, siguiendo una fórmula similar a la que utilizó David Beckham con el club estadounidense.

El millonario contrato que Messi rechazó

La cifra pudo haber llegado incluso antes. Tras conquistar el Mundial de Qatar 2022 con Argentina, Messi recibió una impactante oferta desde Arabia Saudita.

El delantero argentino habría podido ganar cerca de US$400 millones por temporada en la liga saudita, aunque finalmente optó por continuar su carrera en Estados Unidos junto al Inter de Miami: “Si hubiera sido por dinero, me habría ido a Arabia Saudita”, aseguró en ese momento.

Clubes de fútbol y nuevos proyectos

Messi también comenzó a expandirse como empresario ligado al deporte. Actualmente es copropietario del club uruguayo Deportivo LSM junto a Luis Suárez.

A eso se suma la reciente compra del Cornellá, elenco español que milita en la quinta división de ese país.

El propio futbolista reconoció hace algún tiempo su interés por el mundo empresarial durante un foro realizado en Miami: “El fútbol tiene fecha de caducidad”, reflexionó Messi. “Los negocios son algo que me gusta y sobre lo que estoy aprendiendo”.

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