¿Cuánto cuesta completar el álbum Panini del Mundial 2026 en Chile?

11 may. 2026 - 18:09 hrs.

El álbum ya salió y la fiebre de los sobres también. Pero antes de dejarse llevar por el entusiasmo, conviene hacer la matemática fría.

La edición 2026 es la más grande en la historia de Panini: 980 láminas que abarcan las 48 selecciones del torneo. Muchos asumieron que eso la convertía automáticamente en la más cara.

Francisco Poch, Marketing Lead de Panini México, desmintió esa idea en entrevista con Bloomberg Línea: cada sobre ahora incluye siete estampas en lugar de las cinco habituales, y estadísticamente se necesitará una cantidad de sobres similar a la del Mundial de Catar 2022.

El promedio estimado para completar el álbum ronda los 400 sobres, considerando el intercambio de repetidas.

Ahí está el número que importa. En Chile, un sobre cuesta $1.100 y una caja de 50 sobres ronda los $55.000. Si se compran los 400 sobres al precio unitario, la cuenta llega a $440.000. Comprando por caja, el costo baja a unos $440.000 también —la diferencia es mínima en este caso—, pero el ahorro real viene del intercambio: sin canjear repetidas, la cifra puede multiplicarse fácilmente.

Hay mitos que también vale la pena despejar. Panini imprime la misma cantidad de estampas de todos los jugadores. La percepción de que las figuras como Messi o Cristiano Ronaldo "no salen" se debe a que quienes las consiguen no las sueltan fácilmente, generando una escasez artificial en el mercado de intercambio.

Lo mismo ocurre con las selecciones de repechaje: el ejecutivo aseguró que tienen exactamente la misma probabilidad de aparecer que cualquier otra estampa.

El consejo más antiguo sigue siendo el más útil: buscar grupo de intercambio antes de comprar el tercer taco de sobres.

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Preguntas claves

¿Cuántos sobres se necesitan para completar el álbum?

Alrededor de 400, según Panini, siempre que se intercambien repetidas.

¿Cuánto cuesta completarlo en Chile?

Aproximadamente $440.000 comprando sobres sueltos a $1.100 cada uno, o algo menos si se aprovechan las cajas de 50 sobres ($55.000).

¿Es verdad que algunas estampas no salen?

No. Panini imprime la misma cantidad de todas las estampas. La escasez percibida de ciertos jugadores se debe a que sus coleccionistas no las intercambian fácilmente.

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