El arquero chileno que está a un paso de jugar el Mundial... por Ecuador

04 abr. 2026 - 08:27 hrs.

¿Qué pasó?

Lo que había surgido como un rumor terminó siendo confirmado: el arquero de O’Higgins, Omar Carabalí, podría jugar por la selección de Ecuador en el Mundial de este año.

Fue el propio portero quien así lo señaló tras el partido en que su equipo se impuso el viernes 2-1 a Audax Italiano.

Las declaraciones de Carabalí

“Es cierto que hace unos 20 días tuve una conversación con Sebastián Beccacece (seleccionador de Ecuador). Por ahora la posibilidad está y hay que ver. Yo estoy concentrado ahora en mi equipo, en nuestro debut en la Copa Sudamericana”, dijo el arquero.

Al ser consultado sobre si le seduce la posibilidad de jugar el Mundial, el portero dijo que “tengo los pies puestos en la tierra y Dios verá qué pasará”.

Nacionalizado chileno

Carabalí, si bien nació en Ecuador, se nacionalizó chileno hace algunos años e incluso fue nominado por el ex DT de la Roja, Reinaldo Rueda, a cuatro partidos eliminatorias rumbo a Qatar 2022 aunque no sumó minutos.

El portero llegó muy joven a las divisiones menores de Colo Colo y debutó en el primer equipo de los albos, pero luego recaló en San Luis, Unión La Calera, Audax y ahora en O’Higgins donde ha cumplido sólidas campañas.