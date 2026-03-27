Colombia vs. Francia y los amistosos de Perú: dónde verlos este fin de semana

27 mar. 2026 - 16:12 hrs.

La recta final de la preparación rumbo al Mundial 2026 llega con todo este fin de semana. Colombia y Francia se enfrentan este domingo 29 de marzo en un partido amistoso internacional que se disputará en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, en uno de los duelos más atractivos de la fecha FIFA.

Pero no es el único plato fuerte: Perú también tiene dos compromisos que no te puedes perder.

Los partidos del fin de semana

La selección colombiana, dirigida por Néstor Lorenzo, llega con una base consolidada en la que destacan Luis Díaz y James Rodríguez como referentes ofensivos, mientras que Francia presenta una plantilla de élite con nombres como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise.

Pero antes, el sábado es el turno de Senegal vs. Perú, y la semana cierra el martes con Perú vs. Honduras.

Aquí la programación completa con horarios para Chile:

Sábado 28

Senegal vs. Perú 12:30 hrs

Domingo 29

Colombia vs. Francia 15:30 hrs

Martes 31

Perú vs. Honduras14:30 hrs

¿Dónde ver los partidos?

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