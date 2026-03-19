19 mar. 2026 - 17:01 hrs.

La FIFA salió este jueves a defender la integridad de su Mundial 2026 y dejó en claro que quiere ver a todos los equipos clasificados compitiendo en la cancha, a pesar de la escalada bélica que involucra a Irán, uno de los 48 seleccionados del torneo.

Tras la reunión de su comité ejecutivo en la sede del organismo en Zúrich, Suiza, la FIFA expresó su deseo "de ver a todos los equipos que participan en el Mundial compitiendo en un ambiente de fair play y respeto mutuo".

"Tenemos un calendario. Pronto tendremos la confirmación de los 48 equipos participantes y queremos que la competición se dispute como está previsto", señaló la entidad en un comunicado oficial.

Infantino llamó a la paz sin nombrar a Irán

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aprovechó la instancia para "hacer un llamado a la paz y reafirmar el rol clave del fútbol para unir a los pueblos en estos tiempos de turbulencias geopolíticas permanentes". Sin embargo, en ningún momento de su intervención mencionó explícitamente la situación de Irán ni el conflicto armado impulsado por Estados Unidos e Israel.

El calendario oficial del torneo -que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio, con Estados Unidos como principal sede junto a Canadá y México- tiene programado que Irán enfrente a Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles, y luego a Egipto en Seattle, todos partidos del Grupo G.

Sin embargo, la ofensiva militar estadounidense e israelí lanzada contra Irán ha puesto ese plan en serio entredicho.

El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, intentó despejar dudas el miércoles al afirmar que su país "boicotea a Estados Unidos, pero no el Mundial", dejando entrever la necesidad de una relocalización de los encuentros a un tercer país.

México se ofrece, FIFA guarda silencio

En ese contexto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tomó la delantera y declaró el martes que su nación está dispuesta a acoger a la selección iraní en sus partidos de primera fase. No obstante, la FIFA no ha aludido a esa posibilidad y, por ahora, insiste en mantener el calendario original.

A ello se suma la advertencia del presidente estadounidense, Donald Trump, quien el pasado 12 de marzo afirmó que los jugadores iraníes no tendrían plena "seguridad" si acudían a territorio norteamericano, sin precisar el origen de la eventual amenaza.

La pelota, por ahora, está en el campo de la FIFA.

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