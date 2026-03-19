Repechaje Mundial 2026: así se definen los últimos seis cupos donde Italia se juega su futuro en 90 minutos

19 mar. 2026 - 11:35 hrs.

A pocos meses del pitazo inicial en el Estadio Azteca, el mapa del Mundial 2026 tiene casi todos sus nombres escritos, pero todavía no todos. De los 48 cupos disponibles para la Copa del Mundo que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá, 42 selecciones ya tienen su boleto asegurado. Los seis restantes se definirán en dos instancias distintas que convergen en una misma fecha límite: el 31 de marzo de 2026, día en que el mundo conocerá a los últimos participantes del torneo más grande de la historia del fútbol.



Por un lado, la UEFA disputa sus propios playoffs entre 16 selecciones europeas para distribuir cuatro plazas. Por otro, un torneo clasificatorio intercontinental organizado directamente por la FIFA reunirá a seis naciones de cinco confederaciones distintas para repartir los dos cupos restantes. Ambas instancias celebran sus partidos definitivos el mismo martes 31 de marzo, aunque las semifinales del repechaje europeo ya se jugarán el jueves 26.

El repechaje UEFA: 16 selecciones, cuatro rutas, cuatro boletos

El sistema de playoffs europeos fue definido por la UEFA mediante un sorteo celebrado el 20 de noviembre de 2025 en la sede de la FIFA en Zúrich, Suiza. Según confirmó la propia UEFA en su sitio oficial, participan 16 selecciones divididas en cuatro rutas o llaves independientes, cada una integrada por cuatro equipos. El formato es de eliminación directa a partido único en cada ronda: primero se juegan las semifinales y luego las finales, sin posibilidad de repetición ni de prórroga hasta el final del partido.

Las 12 selecciones que terminaron en el segundo lugar de sus respectivos grupos de la fase clasificatoria acceden a este repechaje, a las que se suman cuatro equipos que fueron líderes de grupo en la UEFA Nations League 2024-25 y que no lograron clasificarse directamente al Mundial entre los dos primeros de sus grupos de eliminatoria. Esos cuatro equipos provenientes de la Nations League son Suecia, Rumania, Macedonia del Norte e Irlanda del Norte.



Las semifinales se disputarán el jueves 26 de marzo de 2026 y las finales el martes 31 del mismo mes. Los ocho equipos con mejor ranking FIFA dentro de los 16 participantes jugarán las semifinales en casa, según el reglamento oficial de la UEFA. Las cuatro finales se determinarán mediante sorteo para definir quién actúa como local.

Los cuatro cruces definidos son los siguientes:

RUTA A

Semifinal 1: Italia vs. Irlanda del Norte

Semifinal 2: Gales vs. Bosnia y Herzegovina

Final: ganador SF1 vs. ganador SF2

El clasificado integra el Grupo B del Mundial.



RUTA B

Semifinal 3: Ucrania vs. Suecia

Semifinal 4: Polonia vs. Albania

Final: ganador SF3 vs. ganador SF4

El clasificado integra el Grupo F del Mundial.



RUTA C

Semifinal 5: Turquía vs. Rumanía

Semifinal 6: Eslovaquia vs. Kosovo

Final: ganador SF5 vs. ganador SF6

El clasificado integra el Grupo D del Mundial.



RUTA D

Semifinal 7: Dinamarca vs. Macedonia del Norte

Semifinal 8: República Checa vs. República de Irlanda

Final: ganador SF7 vs. ganador SF8

El clasificado integra el Grupo A del Mundial.

Italia: doce años de sequía mundialista y una tercera repesca consecutiva

De todas las selecciones en disputa, ninguna carga con más historia ni con más peso sobre los hombros que Italia. La tetracampeona del mundo -ganó las Copas del Mundo de 1934, 1938, 1982 y 2006- lleva doce años sin disputar una Copa del Mundo. Su última participación fue en Brasil 2014, donde quedó eliminada en fase de grupos. Desde entonces, cada intento de clasificación ha terminado en decepción: en 2018 cayó ante Suecia en la repesca, y en 2022 fue Macedonia del Norte quien la eliminó en el mismo instante, con un gol en el minuto 92 que dejó al país en estado de conmoción futbolística.

Ahora, la Azzurra dirigida por Gennaro Gattuso disputa su tercera repesca consecutiva. Italia quedó segunda en su grupo de eliminatoria, por detrás de Noruega, lo que la obligó a esta instancia. El técnico napolitano, conocido por su intensidad como jugador en el Milan y la selección italiana, deberá comandar al equipo en uno de los momentos más delicados de la historia reciente del fútbol italiano.

El camino de Italia hacia el Mundial: dos partidos, sin margen de error

El primer obstáculo para la Azzurra es Irlanda del Norte, en la semifinal de la Ruta A. El partido se disputará el jueves 26 de marzo en Bérgamo, en el estadio del Atalanta, a las 16:45 horas de Chile (CLT). La selección norirlandesa no llegó al repechaje por sus méritos en las eliminatorias mundialistas, sino a través de la UEFA Nations League 2024-25.

La historia entre ambas selecciones tiene un episodio oscuro y bien documentado para los italianos. En la clasificación para el Mundial de Suecia 1958, Irlanda del Norte ganó el partido decisivo por 2-1 en la última jornada, dejó a Italia fuera de la Copa del Mundo y se clasificó por primera vez en su historia. Es, en rigor, el primer antecedente de lo que se vivirá en Bérgamo.

Si Italia supera a Irlanda del Norte, deberá enfrentar la final de la Ruta A el martes 31 de marzo contra el ganador del cruce entre Gales y Bosnia y Herzegovina, con la desventaja de actuar como visitante. El estadio de la final dependerá del resultado de esa semifinal y de un sorteo previo. El equipo que gane ese partido obtendrá el cupo que lo ubicará en el Grupo B del Mundial 2026, que ya tiene a Canadá como cabeza de serie.

Las otras tres llaves europeas y sus protagonistas

Más allá de Italia, el repechaje europeo concentra otros nombres de primera línea. En la Ruta C aparece Turquía, una selección con jugadores formados en las principales ligas del continente y con una historia mundialista respetable —llegó al tercer puesto en el Mundial de Corea-Japón 2002—. En la Ruta B destaca Polonia, que cuenta con Robert Lewandowski como figura, uno de los delanteros más letales de los últimos años en el fútbol europeo. La Ruta D tiene a Dinamarca, campeona de la Eurocopa 1992, como candidata natural al avance.

El repechaje intercontinental: seis naciones, dos cupos, sede en México

Paralelo al proceso europeo, la FIFA organiza un torneo clasificatorio intercontinental que se jugará en las ciudades mexicanas de Guadalajara y Monterrey, ambas sedes del Mundial 2026. Este torneo reúne a seis selecciones de cinco confederaciones distintas y distribuirá dos boletos al certamen.



Los seis participantes son: Bolivia (Conmebol, séptimo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas), Irak (AFC, clasificado como representante asiático), República Democrática del Congo (CAF, representante africano), Nueva Caledonia (OFC, finalista de las eliminatorias de Oceanía), Jamaica y Surinam (ambas de Concacaf, mejores segundos lugares de sus grupos). Bolivia llegó a esta instancia tras vencer a Brasil 1-0 en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

El formato funciona con dos llaves paralelas. En la primera, Bolivia enfrenta a Surinam el 26 de marzo en el Estadio BBVA de Monterrey (20:00 horas de Chile), y el ganador jugará la final contra Irak el 31 de marzo. En la segunda llave, Nueva Caledonia enfrenta a Jamaica el 26 de marzo en el Estadio Akron de Guadalajara (23:00 horas de Chile), y el ganador jugará la final contra la República Democrática del Congo el 31 de marzo. Irak y Congo esperan directamente en las finales de sus respectivas rutas. El ganador de la primera llave irá al Grupo K del Mundial; el de la segunda, al Grupo I.

El 31 de marzo, el mapa del Mundial queda completo

Cuando el árbitro pite el final de los últimos partidos del martes 31 de marzo, el torneo más grande de la historia tendrá sus 48 participantes confirmados. Para Italia, ese día podría significar el fin de doce años de ausencia en la Copa del Mundo o una nueva decepción de proporciones históricas. Para Bolivia, Jamaica, Surinam o Nueva Caledonia, podría ser el momento más importante en la historia de su fútbol nacional. El camino al Mundial 2026 está a punto de completarse, y los últimos seis asientos están a punto de ser ocupados.

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